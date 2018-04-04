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Екатерина Стриженова рассказала о проблемах браке
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Екатерина Стриженова рассказала о проблемах браке 

Лиза 37 минут назад
Фото: Лиза
@strizhenovaeЕкатерина Стриженова рассказала о проблемах бракеЕкатерина Стриженова (50), которая недавно отметила свой юбилей — ролевая модель для многих женщин: у нее блистательная карьера и дружная семья. Однако, как признается сама знаменитость, в их отношениях с супругом Александром Стриженовым (48) не все безоблачно. В недавнем интервью журналу «СтарХит» звезда рассказала, какие моменты совместной жизни вызывают у них сложности. Впрочем, по признанию телеведущей, несмотря на незначительные трудности, в браке она очень счастлива. Тридцать лет мы уже вместе, и это реальный срок. С первого дня после свадьбы я ощущала себя ЗА МУЖЕМ, причем не на бумаге, а реально… У меня появилась крепкая стена, защищающая от всех неприятностей. Сегодня большой дефицит мужчин, которые берут на себя ответственность за семью, детей, дом… Я, например, не представляю, как обращаться с котельной, что делать, если вырубят свет в нашем поселке, где включается Интернет и как вызвать дворника!
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Мар 2018 в 12:14 PST  Говоря о проблемах, Екатерина призналась, что сложности вызывают домашние обязанности: Я справляюсь со всеми, кроме одной! Я не знаю, как запустить стиральную машину. Саша купил новую, красивую, черного цвета, но она такая навороченная, что ничего непонятно! И каждый раз, чтобы меня взбесить, он говорит: «Любимая, читай инструкцию!». Впрочем, это не единственный повод для разногласий. По признанию Стриженовой, они с мужем часто спорят и ссорятся, поскольку они очень разные люди. Однако невзирая на это, Екатерина и Андрей уже 30 лет живут счастливым браком. Телеведущая объясняет, почему: «Знаю одно: Александр Стриженов — талантливый мужчина, а это очень сексуально и притягательно!». Читай также: как Екатерина Стриженова сбросила 3 килограмма за 10 дней?
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Мар 2018 в 11:20 PST  Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 9 Мар 2018 в 12:17 PST  Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 8 Мар 2018 в 11:48 PST
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