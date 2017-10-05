Почему мужчины избегают знойных красоток

Юля Инамора, колумнист



Невероятно, но факт: красавицы, которые должны пользоваться успехом у противоположного пола, очень часто коротают вечера в одиночестве или в компании подруг. Причем дело вовсе не в завышенной планке, а в том, что мужчины… боятся красивых женщин. У этого страха даже названия есть: калигинефобия и венустрафобия. Почему так происходит? Давайте разбираться.



Он боится отказа



Это, пожалуй, самая распространенная причина, по которой мужчины стараются держаться подальше от красоток. Быть отвергнутым — не очень приятная перспектива, поэтому многие предпочитают на красивых девушек просто любоваться. Девушки, кстати, сами частенько порождают в мужчинах этот страх. Зная о своей внешней привлекательности, многие красотки ведут себя слишком высокомерно и распугивают поклонников.



Он боится измен



Некоторые мужчины уверены, что у красивой девушки много поклонников, а значит, соблазн изменить с кем-нибудь из них очень велик. Кто-то вообще считает, что любая красивая девушка только и делает, что разбивает мужские сердца направо и налево, а следовательно, серьезных отношений с такой роковой соблазнительницей не построить.



Он не желает становиться «приложением»



Мало кому захочется стать тенью или «приложением» своей половинки. Всем хочется блистать. Впрочем, для уверенных в себе мужчин красота его пассии вовсе не препятствие успеху, а, наоборот, самое что ни на есть его подтверждение.



Он уверен, что красотка окажется плохой хозяйкой



Глядя на красивых женщин, некоторые мужчины думают, что они не приспособлены с выполнению домашних дел и все свободное время проводят только перед зеркалом или в салонах красоты. Но мы-то с вами знаем, что внешняя красота прекрасно сочетается с умением готовить и гладить мужские рубашки, вот только зачем нам мужчины, которые рассматривают нас в качестве домашней прислуги?



Он стесняется своей внешности



Да, ему элементарно неловко «подкатить» к красивой девушке со своим пузиком, ведь красотке хочется видеть рядом спортивного мужчину. Одного это, возможно, мотивирует, и он начнет работать над собой, другой продолжит обрастать комплексами.



Он боится, что не сможет удовлетворить ее запросы



Простая логика подсказывает, что красивой женщине нужны красивые ухаживания, а это, понятное дело, требует финансовых вложений, и порой немаленьких. Не станет же она таскаться по фастфудам на свидания. С одной стороны, вроде как не в деньгах счастье, а с другой — стоит все же критически оценить кавалера: он перспективный лейтенант, который способен стать генералом, или же просто бездельник, который так и просидит всю жизнь на копеечной зарплате?



Он боится, что она уже занята



Если красивая — значит, 100% замужем или у нее уже есть постоянный бойфренд. Так думают очень многие мужчины и именно уверенность в том, что девушка несвободна, заставляет их отказаться от знакомства с ней, хотя попытка не пытка и за спрос не берут взнос. Впрочем, если мужчина настолько нерешительный, может, и пусть идет с миром? Он и в других вопросах будет сомневаться, а нам таких не надо!



Он боится, что она окажется глупой



Вы не поверите, но некоторые мужчины специально обходят красоток стороной, потому что уверены, что все они глупые как валенки и поговорить с ними не о чем. Непонятно, откуда взялся этот стереотип, ведь глупые люди есть и среди красоток, и среди дурнушек, и среди мужчин, между прочим.



Он боится, что она окажется стервой



Некоторые мужчины привыкли думать, что мягкий и покладистый характер бывает только у девушек с неприметной внешностью, а красотки все сплошь стервы и скандалистки, которые загоняют мужчин под каблук и вертят ими как хотят. Мало кому захочется жить как на пороховой бочке, поэтому держатся от красоток подальше.



Он боится менять свою жизнь



Мужчина понимает, что если он не идеален, то, чтобы удержать возле себя красавицу, недостаточно просто пустить пыль в глаза. Надо будет меняться, стараться быть лучше во всем, а это потребует много сил и времени. Но некоторым мужчинам не хочется ничего менять, им хочется пить пиво с друзьями по пятницам и продавливать диван дома перед телевизором. Привычный образ жизни для них ценнее любой красавицы.



Мужчины, конечно, сильный пол, но в отношениях с красивыми женщинами часто пасуют. Девушкам остается все брать в свои руки и бороться со стереотипами о красотках, которые сформировало наше общество.