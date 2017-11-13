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Тест: готовы ли вы к сексу в интернете?
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Тест: готовы ли вы к сексу в интернете? 

Рамблер 13 ноября 2017
Фото: ru.depositphotos.com
Почти вся наша жизнь так или иначе проходит в интернете. Любой вопрос можно решить, не отрываясь от монитора, даже сходить на свидание, и не простое, а с продолжением. Но готовы ли вы к тому, чтобы согласиться на такую "встречу" прямо сейчас. Чтобы все прошло идеально совпасть должно несколько факторов, важно буквально все: настроение, время, атмосфера, чистота в доме и чистота тела (да, даже онлайн!). От этого зависит, достигнете ли вы оргазма и захотите ли продолжения в реальной жизни, а иначе не стоит и начинать.
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