Тест: готовы ли вы к семейной жизни?

Заводя разговоры о свадьбе, влюбленные не всегда осознают, что после прекрасного праздника и удивительного медового месяца наступают будни семейной жизни. И слова "и жили они долго и счастливо" не всегда, к сожалению, выдерживают проверку временем.