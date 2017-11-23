Вдова Марьянова написала открытое письмо мужу

Вдова Дмитрия Марьянова написала открытое письмо мужу

Уже больше месяца прошло с момента трагической и до сих пор до конца непонятной смерти Дмитрия Марьянова . Его друзья и родные учатся жить дальше. Вдова актера Ксения Бик откровенно высказалась о своих чувствах в социальных сетях. Она написала длинное письмо Дмитрию, в котором описала все, что творится в ее душе и что бы она хотела ему сейчас рассказать.

«40 дней назад…Мой любимый, единственный мальчик… Мысль о том, что ты на долгих гастролях, спасала первые две недели. А потом перестала «работать». Глубину ужаса невозможно передать словами. Дома каждый сантиметр пропитан… Каждый предмет: от вещей до конфет. Кто поймёт эту странность: берёшь конфету, которая одиноко лежала на полочке, и мысль, как лезвие: «Димка привёз из Ростова…». И даже фантик прилипает к ладони. Кусочек за кусочком уходит в никуда…

И вот она Жизнь! Всё, что может быть омерзительного, липкого и мерзкого —показало своё лицо и расцвело во всей своей пошлой и грязной мощи. Всё, от чего ты хранил и берёг своими крыльями нашу семью. Люди; слова; грязные пальцы, тыкающие куда попало; чёрные пасти, похожие на выгребные ямы; клоуны, забывшие о том, что они мужчины; те, кто зарабатывал на твоём таланте деньги… и зарабатывает до сих пор; дешёвые поступки чокнутых, полуспившихся, никому не нужных, обиженных баб…

Тебя нет. Ты не можешь успокоить меня, обнять, заткнуть грязными тряпками эти глотки, «расстрелять» всех и каждого, кто считает себя в праве «смело и отважно» пинать моё мёртвое изнутри тело. Но это всё пыль, родненький. Пыль и смрад Апокалипсиса, который широким шагом идёт, уничтожая планету. Я скажу тебе то же самое, что повторяю каждый день вслух: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! И то, что без звука ору, обхватив голову, и раздирая ногтями шею: Я СКУЧАААЮЮЮ! Богу не удалось и не удастся нас разбить так просто! Какой-то там смертью… Но, надо признать, что изощрённо он нас… Так сказать, с божественной изобретательностью! Браво тебе, бог! Что? Не смог нас на земле разорвать, да? Бытом, бабами, болезнями, слухами, бедностью, невостребованностью, сплетнями… НЕ СМОГ! Мы никого не боялись! Ничего не боялись! А знаешь почему, бог? Потому что МЫ БЫЛИ ДРУГ У ДРУГА. А теперь… Ты не убил эту любовь, а увековечил! Вдолбил намертво в земную твердь. Ты сам себе судья, бог…

Димка. Тебя нет. Меня больше никто твоим голосом не назовёт «моя маленькая казязя», «мой сладкий сахар»… Анфиска раньше никому не позволяла называть себя «Сковородка», а теперь у всех требует… Чтобы УСЛЫШАТЬ эти звуки. С чужой энергией. Чужими чувствами. Сочетание букв…

Ты там всё подготовь, как мы планировали, хорошо? У нас впереди Вечность. Я не боюсь смерти, потому, что ТЫ ТАМ МЕНЯ ЖДЁШЬ. Если я сделаю это сама, то это будет трусостью. Ты любишь меня за мою СИЛУ, а не куском мяса в грязи и слюне тех, кто разорвёт моё тело себе на улыбки. Наша доченька останется одна наедине с городом, куда я с таким нежеланием приехала. Мои родители этого не переживут! Они столько прошли ради меня! Так нельзя. Я объявляю войну своей собственной жизни! В которой нет и больше не будет ЛЮБВИ. Всё, чем я жила, всё, ради чего я пережила многое, всё забрал (если верить) бог с его промыслом. Показал свою силу и власть… МОЛОДЕЦ КАКОЙ… Так вот. Любимый мой, слышишь! Я ДЕРЖУ СТРОЙ! Так больно потому, что та Я умирает. И будет новая Я. Приспособленная, так сказать. Универсальный боец, лишённый страха и боли. Я знаю, как тебе тяжело сейчас наблюдать мои пытки. Как будто из клетки в Тёмные Века. Помнишь, что я говорила тебе, и что тебя всегда успокаивало? Мой голос: НЕ БОЙСЯ! Я умираю медленно, но не скажу ни слова. Не издам звука! Как самурай, родненький. Ты будешь мной гордиться, как всегда, Димка! Надо переписать свою Книгу Бытия, где главным была ЛЮБОВЬ. Я разорву себе грудь и растопчу всё, что умеет болеть; выцарапаю из своих костей это желание — жить ради Любви; я отфильтрую каждую клеточку, которая помнит о Любви. И напишу новую Книгу. В которой главное слово будет другим. И другие заповеди и смертные грехи. Ибо всё, что могло быть связано с прежней мной ушло вместе с тобой. У тебя много дел. Правда, я не знаю, как ты управишься без меня, у тебя же всё валится из рук. Видимо, тебе придётся, как всегда, ждать меня. Твоя Ксенька прилетит, и всё будем вместе делать! «…Жили они долго и счастливо…и умерли в один день.» Твоя. Ксенька-пенька».