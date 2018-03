Кардашьян беременна

Напомним, слухи о том, что Хлои Кардашьян беременна от своего парня баскетболиста Тристана Томпсона, ходят с начала осени (тогда же появилась информация и о беременности Кайли Дженнер). Однако ни звездная пара, ни близкие Хлои никак не комментируют это, а Ким даже согласилась выпить смузи из сардин (в эфире вечернего шоу), лишь бы не выдавать тайну.

Но, кажется, наконец-то хоть что-то понятно. А все из-за трейлера нового праздничного выпуска шоу Keeping Up With The Kardashians, в котором у Хлои действительно заметен животик.

Инсайдеры поговаривают, что совсем скоро Хлои подтвердит свою беременность, когда выйдет рождественская фотография семьи. «Хлои глубоко беременна, она все время носит мешковатую одежду на публике, но на самом деле, она гордится своим положением», — заявил источник, близкий к семье Кардашьян.

Что ж, надеемся, все правда!