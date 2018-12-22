Тест: понимаете ли вы язык мужчин

Взаимопонимание и доверие — залог долгих и гармоничных отношений. Но что делать, если кажется, что вы с партнером как будто разговариваете на разных языках, не слышите друг друга, а если и слышите, то не понимаете?

Что делать, если мужа оскорбляет невинная с вашей точки зрения шутка, а вы обижаетесь на фразу, которая, по его мнению, звучит очень нежно?

Зачастую не только мужчины путаются и ошибочно интерпретируют сказанные второй половинкой фразы — этим в значительно большей степени грешат именно женщины.

Пройдите наш тест и узнайте, правильно ли вы понимаете мысль, которую словами или действиями хотел донести ваш мужчина. И действительно ли в том, что он говорит, есть какой-то скрытый смысл, намек или двойное дно?