Тест: какой президент бы стать вашим мужем?

За спиной великого мужчины стоит не менее великая женщина — это всем известно. Но любой брак — это само по себе испытание на прочность. А представьте себе, что ваш муж — президент. Он властен, он постоянно занят, ваша семейная жизнь рассматривается под микроскопом, ваша приватность вернется к вам нескоро.

Плюс ко всему — нужно соответствовать. Вы больше не можете надеть рваные джинсы и завязать волосы в хвост или просто посидеть в баре с подругами.

Но все это можно пережить, если ваш муж-президент подходит лично вам, ведь за каждым публичным лицом скрывается совершенно особенная уникальная личность.