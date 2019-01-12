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Тест: какой президент мог бы стать вашим мужем? 

Рамблер 12 января 2019
Фото: depositphotos
За спиной великого мужчины стоит не менее великая женщина — это всем известно. Но любой брак — это само по себе испытание на прочность. А представьте себе, что ваш муж — президент. Он властен, он постоянно занят, ваша семейная жизнь рассматривается под микроскопом, ваша приватность вернется к вам нескоро.
Плюс ко всему — нужно соответствовать. Вы больше не можете надеть рваные джинсы и завязать волосы в хвост или просто посидеть в баре с подругами.
Но все это можно пережить, если ваш муж-президент подходит лично вам, ведь за каждым публичным лицом скрывается совершенно особенная уникальная личность.
Пройдите наш тест и узнайте, кто из этих политиков мог бы быть вашим мужем?
Любовь , Тесты
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