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Парень сделал самое крутое предложение в истории
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Парень сделал самое крутое предложение в истории 

Peopletalk 21 декабря 2017
Конор и Камилла встречались уже почти шесть лет. Парень решил сделать своей любимой предложение, но банально дарить кольцо не хотелось. Он обратился за помощью к компании Netflix.
Конор записал видеоролик вместе с Дрю Берримор и Тимоти Олифантом, звездами сериала «Диета из Санта-Клариты», а сам сказал Камилле, что их будут снимать для реалити-шоу, в котором они должны сидеть и смотреть программы Netflix. В назначенное время Камилла и Конор сели перед экраном телевизора, и вот что они увидели: Дрю и Тимоти делились секретами счастливого брака, а затем в кадр бесцеремонно влез Конор: «Я хочу задать вопрос своей девушке. Во-первых, Камилла, сюрприз! Во-вторых, у меня есть вопрос, но лучше я дам возможность настоящему мне задать его». Тут-то Конор и попросил свою девушку выйти за него замуж. Она, естественно, согласилась. Скорее смотрите видео, но сначала прихватите платочки.
Поздравляем Конора и Камиллу!
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