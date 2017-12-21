Парень сделал самое крутое предложение в истории 

Конор и Камилла встречались уже почти шесть лет. Парень решил сделать своей любимой предложение, но банально дарить кольцо не хотелось. Он обратился за помощью к компании Netflix.
Конор записал видеоролик вместе с Дрю Берримор и Тимоти Олифантом, звездами сериала «Диета из Санта-Клариты», а сам сказал Камилле, что их будут снимать для реалити-шоу, в котором они должны сидеть и смотреть программы Netflix. В назначенное время Камилла и Конор сели перед экраном телевизора, и вот что они увидели: Дрю и Тимоти делились секретами счастливого брака, а затем в кадр бесцеремонно влез Конор: «Я хочу задать вопрос своей девушке. Во-первых, Камилла, сюрприз! Во-вторых, у меня есть вопрос, но лучше я дам возможность настоящему мне задать его». Тут-то Конор и попросил свою девушку выйти за него замуж. Она, естественно, согласилась. Скорее смотрите видео, но сначала прихватите платочки.
He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd— Netflix "Mariah Carey's Merriest Christmas" US (@netflix) 18 декабря 2017 г.
Поздравляем Конора и Камиллу!