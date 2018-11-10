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История девушки, которая вышла замуж в больнице
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История больной раком девушки, которая обвенчалась в больнице перед смертью 

Рамблер 1 час назад
Больная раком девушка обвенчалась с любимым в больнице, а вскоре ее не стало.
1/5  Эта красивая, но обессиленная девушка — Хизер Линдсей. Ей поставили страшный диагноз — рак груди на последней стадии. Перед смертью она успела осуществить одно из самых больших желаний в своей жизни — выйти замуж. Бракосочетание прошло прямо в госпитале Святого Фрэнсиса в Хартфорде, где девушка находилась последние месяцы.
Фото:
2/5  Врачи боролись за жизнь Хизер целых два года. Все началось в декабре 2015. Девушка попросила сходить любимого вместе с ней ко врачу. На приеме у доктора они узнали шокирующую новость — у нее выявили опухоль в груди. Возлюбленный девушки в тот же вечер сделал ей предложение, но самую церемонию было решено отложить.
Фото:
3/5  За годы вместе Линдсей и ее мужчина прошли через многое и никогда не унывали. Возлюбленный Хизер неспроста сделал ей предложение именно в день, когда они узнали страшный диагноз. «Я хотел, чтобы она понимала, — мы переживем все это вместе», — сказал он.
Фото:
4/5  К сожалению, лучшие времена так и не наступили: многочисленные курсы химиотерапии истощали Хизер, болезнь не отступала, а врачи давали неутешительные прогнозы. В конце концов, стало очевидно, что медлить больше нельзя, поэтому свадьбу было решено сыграть прямо в госпитале, где больная девушка находилась уже некоторое время.
Фото:
5/5  Влюбленные обменялись трогательными клятвами на глазах многочисленных гостей. Смерть разлучила их уже на следующий день — девушки не стало через 18 часов после церемонии.
Фото:
Американка Хизер Линдсей осуществила мечту своей жизни — она вышла замуж. Увы, это желание было ее предсмертным.
Эта красивая, но обессиленная девушка — Хизер Линдсей. Ей поставили страшный диагноз — рак груди на последней стадии. Перед смертью она успела осуществить одно из самых больших желаний в своей жизни — выйти замуж. Бракосочетание прошло прямо в госпитале Святого Фрэнсиса в Хартфорде, где девушка находилась последние месяцы. Врачи боролись за жизнь Хизер целых два года. Все началось в декабре 2015. Девушка попросила сходить любимого вместе с ней ко врачу. На приеме у доктора они узнали шокирующую новость — у нее выявили опухоль в груди. Возлюбленный девушки в тот же вечер сделал ей предложение, но самую церемонию было решено отложить.
За годы вместе Линдсей и ее мужчина прошли через многое и никогда не унывали. Возлюбленный Хизер неспроста сделал ей предложение именно в день, когда они узнали страшный диагноз. «Я хотел, чтобы она понимала, — мы переживем все это вместе», — сказал он. К сожалению, лучшие времена так и не наступили: многочисленные курсы химиотерапии истощали Хизер, болезнь не отступала, а врачи давали неутешительные прогнозы. В конце концов, стало очевидно, что медлить больше нельзя, поэтому свадьбу было решено сыграть прямо в госпитале, где больная девушка находилась уже некоторое время.
Влюбленные обменялись трогательными клятвами на глазах многочисленных гостей. Смерть разлучила их уже на следующий день — девушки не стало через 18 часов после церемонии.
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