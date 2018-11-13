Тест: насколько вы можете раскрепоститься?

Женские ресурсы просто пестрят советами о том, как раскрепоститься и соблазнить всех в радиусе километра. Нередко в качестве положительных примеров приводятся исторические факты или истории из жизни известных людей. Стоит ли говорить, что довольно часто эти "факты" оказываются самыми настоящими байками.

Каким утехам предавались в Древнем Египте и какие ритуалы соблюдали в Риме? Действительно ли можно вылечиться с помощью секса и сколько часов продолжался самый длинный половой акт? Стоит ли приглашать в постель третьего и есть ли оргазм после смерти?