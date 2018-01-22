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Сожительство приравняют к официальному браку
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Сожительство приравняют к официальному браку 

ТВ Центр 22 января 2018
Длительное сожительство может быть приравнено к официальному браку. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Антон Беляков. Документ уже внесен в Госдуму, пишет ТАСС.
Согласно законопроекту, Семейный кодекс будет дополнен понятием "фактические брачные отношения". Под ними подразумевается совместное проживание в течение пяти лет, или двух лет при наличии общих детей. При получении статуса сожители получат права и обязанности, предусмотренные законодательством.
"Наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального", — заявил сенатор Беляков.
По его мнению, сожительство "не порождает юридических последствий", что ставит членов такого союза в уязвимое положение.
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