Ещё
Англичанина шокировали традиции русской свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Англичанина шокировали традиции русской свадьбы 

Anews 2 февраля 2018
Англичанин взял в жены русскую девушку и остался в шоке от свадебных традиций ее родной страны. Некоторые приметы и верования стали для него настолько впечатляющими, что он решил рассказать о них всему миру и записал такой ролик для своего канала в YouTube.
Саймон Торнел из Британии готовился к свадьбе на русской девушке и заранее изучил все российские традиции, но в итоге он очень удивился увиденному. Культурному шоку он подвергся на собственной свадьбе, проходила которая на яхте в водах Кипра, но все равно оказалась очень русской. Перед свадьбой они всей семьей направились из Екатеринбурга в Кипр, когда родители девушки попросили всех присесть.
anews.com
Мужчина готовился к серьезному разговору, но его будущая семья просто молчала и именно так он познакомился с традиционными посиделками «на дорожку». Ключевая часть мероприятия проходила на яхте и именно там, по словам Саймона, родственники со стороны супруги буквально зажгли.
Примерно спустя час после начала празднования Саймону сообщили, что его жена исчезла, но он отметил, что на яхте ей было бы очень непросто потеряться, но гости настаивали на своем.
Тогда ему предложили пройти через парочку испытаний, например, вытягивать из яблока зубочистки и при этом говорить комплименты своей супруге.
Саймон наивно думал, что на подобных манипуляциях испытания закончились, но в итоге ему предстояло найти свою жену на детских фотографиях, а после каждой неудачной попытки ему доводилось активно танцевать.
anews.com
Затем его привели к трем канатам, прикрепленными к борту яхты, и сказали угадать, за который держится невеста. Первый канат принадлежал подруге жены, а второй переодетому в девушку другу Саймона. С последней попытки жених все же вытянул свою возлюбленную. Этот день оказался незабываемым для Саймона и гостей с его стороны, которые отметили, что прежде не видели ничего подобного.
Anews: последние новости
Разжигаем страсть правильно: эффективные способы повысить либидо Посторонние: ошибки в отношениях, ведущие к расставанию Облом: вещи в сексе, которые отпугивают мужчин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение