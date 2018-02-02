Англичанина шокировали традиции русской свадьбы

Англичанин взял в жены русскую девушку и остался в шоке от свадебных традиций ее родной страны. Некоторые приметы и верования стали для него настолько впечатляющими, что он решил рассказать о них всему миру и записал такой ролик для своего канала в YouTube.

Саймон Торнел из Британии готовился к свадьбе на русской девушке и заранее изучил все российские традиции, но в итоге он очень удивился увиденному. Культурному шоку он подвергся на собственной свадьбе, проходила которая на яхте в водах Кипра, но все равно оказалась очень русской. Перед свадьбой они всей семьей направились из Екатеринбурга в Кипр, когда родители девушки попросили всех присесть.

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Мужчина готовился к серьезному разговору, но его будущая семья просто молчала и именно так он познакомился с традиционными посиделками «на дорожку». Ключевая часть мероприятия проходила на яхте и именно там, по словам Саймона, родственники со стороны супруги буквально зажгли.

Примерно спустя час после начала празднования Саймону сообщили, что его жена исчезла, но он отметил, что на яхте ей было бы очень непросто потеряться, но гости настаивали на своем.

Тогда ему предложили пройти через парочку испытаний, например, вытягивать из яблока зубочистки и при этом говорить комплименты своей супруге.

Саймон наивно думал, что на подобных манипуляциях испытания закончились, но в итоге ему предстояло найти свою жену на детских фотографиях, а после каждой неудачной попытки ему доводилось активно танцевать.

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Затем его привели к трем канатам, прикрепленными к борту яхты, и сказали угадать, за который держится невеста. Первый канат принадлежал подруге жены, а второй переодетому в девушку другу Саймона. С последней попытки жених все же вытянул свою возлюбленную. Этот день оказался незабываемым для Саймона и гостей с его стороны, которые отметили, что прежде не видели ничего подобного.