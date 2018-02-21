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8 убедительных причин заниматься сексом при свете
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8 убедительных причин заниматься сексом при свете 

SNCmedia.ru 21 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Учимся наслаждаться процессом и не забываем о технике безопасности.

Вы видите, что делаете

Конечно, мы тут все немного знакомы с анатомией, поэтому вы и без света примерно представляете, что где находится на вашем теле (и на теле партнера), но все-таки контролировать процесс в полной темноте несколько сложнее. Особенно свет рекомендован тем, кто вместе недавно: вы еще не успели изучить друг друга наизусть. Делая это в темноте, вы так и останетесь в неведении по поводу предпочтений вашего партнера.

Это более безопасно

Например, при свете у вас куда больше шансов правильно использовать презерватив и убедиться, что он не порван, например. Да и шансов в порыве свалиться с кровати или попасть пальцем в глаз при свете все-таки меньше.

Это укрепит вашу связь

Зрительный контакт укрепляет отношения — это вам любой ученый скажет, не только британский. Секс получится более чувственным и чуть больше «про любовь».

Вы сможете увидеть эмоции (и показать тоже)

И убедиться, что вашему партнеру сейчас по-настоящему классно, и вы все делаете правильно. А он, в свою очередь, сможет увидеть и почувствовать ваши эмоции. Это, знаете ли, круто заводит! И опять же: делает вас ближе и помогает работать над ошибками.

Вы становитесь бодипозитивными

Пары, которые занимаются сексом при свете, перестают стесняться друг друга. Вы даете партнеру понять, что принимаете его таким, какой он есть — с мелкими изъянами и недочетами. Желание заниматься сексом при свете подтверждает то, что вам комфортно и классно друг с другом. Вы можете раскрепоститься и получить еще больше удовольствия.

Вы можете испытывать радость, глядя на своего партнера

А он будет испытывать радость, глядя на вас. Многие из нас (особенно мужчины) — визуалы, поэтому «картинка» для них очень важна. В темноте не будет видно ни капелек пота на вашей груди, ни эротичных чулков, которые вы решили не снимать. Да и вообще, ночью все кошки серы — никакой эротики!

Свет поможет создать атмосферу

Освещение в спальне может быть разным: красный свет подкинет страсти и эмоций, а синий настроит на романтический лад. Поиграйте со светом, и вы поймете, что он может быть куда более разнообразным, чем вы себе представляли. И более функциональным тоже.
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