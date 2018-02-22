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На что стоит обратить внимание при знакомстве с мужчиной
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На что стоит обратить внимание при знакомстве с мужчиной 

WomanHit.ru 22 февраля 2018
Фото: WomanHit.ru
Опытные «охотницы» могут понять кто перед ними за несколько секунд.

Пункт №1

Не зря народная мудрость гласит, что «встречают по одежке». Первое, на что следует обратить внимание — чистота. Если на джинсах у него пятно, а свитер покрыт катышками, значит он неряха. Сомнительное удовольствие находиться рядом с таким кавалером. Второе, уместность наряда. Молодой человек в смокинге на пляже или мужчина в шортах в офисе выглядит странно.

Пункт №2

Блондин или брюнет, длинные волосы или бритый по ноль — у каждой женщины свои предпочтения. Но тут смотри пункт первый — главное чистота и аккуратность. Ведь некоторые даже забывают причесываться утром.

Пункт №3

Манера держаться показывает то, насколько мужчина в себе уверен. Если он энергично двигается, у него прямая спина, смотрит вперед, значит, этот человек успешен. Сутулится, смотрит под ноги и шаркает — похоже, у него проблемы в жизни. Если у вас не гипертрофированный материнский инстинкт, то это не ваш герой.

Пункт №4

Подтянутая, спортивная фигура говорит не только о том, что человек заботится о себе. Это сигнал для женщины, что он здоров, а значит, от него можно иметь детей.

Пункт №5

Мужчины совершенно зря недооценивают такую деталь своего образа, как обувь. Большинство женщин рассматривают ее не менее тщательно, чем одежду и фигуру. Рваные, грязные и неухоженные ботинки говорят о неаккуратности человека.
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