На что стоит обратить внимание при знакомстве с мужчиной

Опытные «охотницы» могут понять кто перед ними за несколько секунд.

Пункт №1

Не зря народная мудрость гласит, что «встречают по одежке». Первое, на что следует обратить внимание — чистота. Если на джинсах у него пятно, а свитер покрыт катышками, значит он неряха. Сомнительное удовольствие находиться рядом с таким кавалером. Второе, уместность наряда. Молодой человек в смокинге на пляже или мужчина в шортах в офисе выглядит странно. Пункт №2

Блондин или брюнет, длинные волосы или бритый по ноль — у каждой женщины свои предпочтения. Но тут смотри пункт первый — главное чистота и аккуратность. Ведь некоторые даже забывают причесываться утром. Пункт №3

Манера держаться показывает то, насколько мужчина в себе уверен. Если он энергично двигается, у него прямая спина, смотрит вперед, значит, этот человек успешен. Сутулится, смотрит под ноги и шаркает — похоже, у него проблемы в жизни. Если у вас не гипертрофированный материнский инстинкт, то это не ваш герой. Пункт №4

Подтянутая, спортивная фигура говорит не только о том, что человек заботится о себе. Это сигнал для женщины, что он здоров, а значит, от него можно иметь детей. Пункт №5

Мужчины совершенно зря недооценивают такую деталь своего образа, как обувь. Большинство женщин рассматривают ее не менее тщательно, чем одежду и фигуру. Рваные, грязные и неухоженные ботинки говорят о неаккуратности человека.