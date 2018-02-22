Интимный грим: зачем и кому это может быть нужно

Нет, ты не ослышалась, такую тему мы тоже собираемся поднимать, когда говорим о красоте и здоровье. Вообще, изначально история с интимным гримом была актуальна только для индустрии порно. Но почему бы не использовать его преимущества и в повседневной жизни?

Идеальный тон

Цвет — одна из самых распространенных проблем в интимной зоне, а именно — неправильная и неровная пигментация. К сожалению, ей рано или поздно страдают все. Это связано и с гормональными изменениями, и с неправильно подобранным бельем, и не верной гигиеной. В результате — далеко не самые эстетичные затемнения. Как это исправить? В порнографии спокойно могут нанести даже плотный и стойкий тональный крем, когда как в реальной жизни это будет выглядеть, как минимум странно. Да и представь, что скажет твой бойфренд, взглянув после на пятна на простынях?.. Для повседневной жизни существуют специальные осветляющие порошки и мази. Можешь, кстати, использовать и детскую присыпку, чтобы чувствовать себя увереннее перед первым разом. Вот только не переборщи! Другой вариант — визит к косметологу-гинекологу, который с помощью специальных аппаратов и методов фотовспышек может действительно осветлить эту деликатную зону.

Гладкий рельеф

В эротических фильмах режиссеры стремятся достичь максимально идеальной картинки, так что актерам приходится идти на радикальные меры. А именно они добиваются гладкости с помощью краски для грима, гуаши и даже акварели. Если все это не помогает, на помощь приходит жидкий латекс. Представляешь такую ситуацию в жизни? Только проблема в том, что рядом не будет команды гримеров, которые поправят макияж в любой момент.

Так что в жизненной ситуации для гладкости лучше всего сходить на эпиляцию. А если появилось раздражение, то воспользуйся необходимыми средствами, чтобы от нее избавится. В крайнем случае тебя спасет плотный тональный крем, который используют для профессионального макияжа.

Ваджазлинг

Это, конечно, не то, чтобы прямо грим, но определенно интимный аксессуар. Ваджазлинг — украшение зоны бикини с помощью блеска, страз и даже драгоценных камней. Последние обычно приклеивают на косметический клей. Обычный глиттер использовать не советовуем — есть риск, что он попадет и на сами половые органы, а последствия могут быть самыми разными (но уж молочницы точно не избежать).

Если уж ты и рискнула сделать такой дизайн (но все же хотя бы намеками уточни у своего бойфренда, как он к этому относится), то обратись в специальные салоны. Там уж и клей будет гиппоаллергенный, а не «Момент», и рисунок получится привлекательным и не будет напоминать школьную аппликацию.