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Замужем за военным: личная история жены офицера
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Замужем за военным: личная история жены офицера 

Рамблер 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В День защитника Отечества принято поздравлять всех мужчин без исключения и скидок на возраст. Мужчина? Поздравляем! Значит, заслужил. Но лишь немногие из них знают, что такое служба. О том, как живут и служат военные, рассказывает опытная жена офицера.
Чтобы стать женой генерала, замуж нужно выходить за лейтенанта и помотаться с ним по гарнизонам. Но редкая птица долетит до середины Днепра, а значит, при удачном стечении обстоятельств старость вы будете встречать с мужем-полковником. Или не будете, если сбежите раньше, не выдержав всех тягот и невзгод военного быта.

С — Стабильность

Ее просто нет. Вы никогда не узнаете, как долго вы проживете на одном месте и куда вас потом отправят. Скорее всего, подальше. Чем глуше место его расположения, тем выше шанс, что поедете вы именно туда.
Каждый раз нужно начинать все сначала и быть готовой к тому, что вода — в колонке, а удобства — на улице.

Т — Терпение

Нужно найти его неиссякаемый источник. И черпать оттуда литрами — один стакан натощак для профилактики, а в запущенных случаях увеличивать дозировку до исчезновения симптомов.

О — Общение

С кем угодно, только не с мужем. Иногда он уходит утром, как обычно, на службу и возвращается даже не ночью (это, кстати, отлично и считайте — повезло!), а через две недели, просто потому что Родина сказала: «Надо!». Голос жены совещательный, но отнюдь не решающий.

Д — дети

Сначала с ними тяжело, бабушки-дедушки далеко, помочь часто некому, рассчитывать можно только на себя. Но дети растут и становятся, как кошки! То есть гуляют сами по себе. На закрытой территории, где все друг друга знают, никогда не случится ничего плохого.

Ж — жалость

Забудьте! Сначала вы научитесь не щадить себя, иначе вам не выжить, ведь весь быт на вас, а мужу некогда — у него служба. Затем перестанете жалеть окружающих. И если вы увидите, что кто-то не достаточно добросовестно выполняет свои обязанности, точно не промолчите. И это правильно!

У — увольнение

Оно будет, нужно только очень верить и ждать. Вероятно, к этому моменту вам придется сменить не один гарнизон.
Вы побываете там, где не оказывались даже в самых смелых своих фантазиях. Зато к этому времени вы уже точно будете знать, на какой полке будет лежать ваша любимая книжка в доме вашей мечты.

Л — любовь

Выходить замуж за военного нужно только по большой любви. И это самое главное, что вам нужно знать о военных.
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