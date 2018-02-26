Больно не будет: безопасные приемы для БДСМ дома

При всей своей банальности трилогия «50 оттенков» — одна из немногих массовых картин, которая затронула тему исследования человеческой сексуальности. Эти фильмы спровоцировали новую волну популярности БДСМ, хотя сами они имеют довольно посредственное отношение к садомазохистской практике, впрочем, как и к кинематографу в целом.

Если при слове БДСМ все, о чем ты думаешь, — пошлая до рези в глазах игровая комната Кристиана Грея , стоп-слова и кожаная одежда, то твои представления более чем стереотипны. По сути БДСМ — это доверие, поиск порогов боли и удовольствия для максимального удовлетворения сексуальных желаний. Я ни в коем случае не призываю сделать садомазохизм образом жизни, тем более что мою потребность в боли и унижениях с лихвой компенсирует работа. Впрочем, некоторые приемы БДСМ стоит позаимствовать, чтобы придать обычным сексуальным удовольствиям остроты. Брать уроки у порноактеров категорически не рекомендую. Помни, что художественный вымысел часто не имеет ничего общего с реальностью, и паяльник в анальном отверстии в жизни выглядит не так сексуально, как казалось. Вот 5 простых, но действенных приемов БДСМ, которые помогут заменить ваниль в ваших отношениях на более пряные специи.

1. Who is who в ролевой игре

Если ты уже читала наш предыдущий материал о культуре БДСМ, то знаешь, что в этой сексуальной практике один из партнеров находится в ситуации подчинения — сабмиссив, а другой занимает господствующее положение — доминант. Можете решить, кто из вас кто, игрой в «камень, ножницы, бумага», но будет лучше, если каждый сыграет ту роль, которую хочет сам. Если у обоих страсть к доминированию — попробуйте этот образ по очереди.

Следовать именно своим желанием важно для того, чтобы раскрыть собственную сексуальность. Какую бы роль ты ни выбрала, постарайся расслабиться и наслаждаться новым опытом. Парень может попытаться убедить тебя, что женщина создана для подчинения, и навязать положение сабмиссива. Доставай из шкафа туфли на шпильке и покажи мерзавцу его место. Если серьезно, роли в БДСМ определяются не полом, социальным статусом или положением в обществе, а исключительно желанием. Вот бы в жизни так. Сюжеты для ролевых игр в БДСМ не обязательно предполагают унижение. Классические истории — домохозяйка и садовник, доктор и пациентка, студентка и преподаватель — тоже основаны на том, что один руководит, а другой слушается. Важно заранее четко обговорить, что все выбранные роли действуют в пределах заданной ситуации и никак не распространяются на остальную жизнь. После того как ты протрешь своим партнером пол в туалете, вы вполне можете устроить мирный семейный ужин.

2. Включай седьмое чувство

Одна из самых простых, но интригующих практик в БДСМ — сенсорная депривация. Затыкать партнеру уши имеет смысл только в том случае, если вы планируете предаваться ласкам под хиты Элджея. А вот повязка на глаза — отличный способ поиграть в доверие и усилить тактильные ощущения. Когда основной поставщик информации в мозг — глаза — заблокирован, начинаешь больше полагаться на обоняние, осязание, слух. Секс превращается в исследование: почувствуй запах партнера — он уникален у каждого человека, послушай тембр голоса. Главное — сохранить эти ощущения в памяти, когда вновь начнешь видеть.

Поиграйте с температурами, только делать это нужно аккуратно. Акцентируйте внимание на контрасте холодного и горячего, а не на силе этих температур, иначе получите ожог или обморожение. Самое простое — использовать кубики льда и горячий фен. Также можете стимулировать чувствительность специальными секс-игрушками с легкими электрическими разрядами. Есть много подобных девайсов, например вибраторы или фаллоимитаторы.

3. Ощути вкус боли

Укусы — отличный способ получить острые ощущения без каких-либо затрат и усилий, кроме гигиены рта. Начни выяснять порог боли партнера в разных местах: соски, ребра, руки, внутренняя сторона бедра. Следи за его реакцией, постепенно усиливая укус.

Сразу обговорите, что вы не должны оставить следов на видных местах. Будьте аккуратны: чтобы превратить щекотливые прикосновения в боль, а боль — в наслаждение, нужна предельная чуткость.

Можете попробовать преодоление болевых порогов с помощью прищепок. Если используете обычные бельевые, а не специализированные, обратите внимание, чтобы у них была не слишком жесткая пружина. Девушкам можно цеплять их на соски и половые губы, дополнительные варианты подскажет ваша фантазия.

Вот так избавление от одежды превращает старый добрый свадебный конкурс с поиском прищепок в увлекательную сексуальную практику.

4. Спанкинг: шлепни меня как следует

Я больше привыкла отвечать на шлепки по заднице смачным подзатыльником, но при правильной подаче эта процедура может быть очень возбуждающей. Прежде чем хлестать друг друга по мягким местам почем зря, поймите, как это делать правильно.

В спанкинге, как и на хорошем рок-концерте, главное — разогрев. Начинайте с постепенных поглаживаний и мягких шлепков по большой площади тела. Когда кожа немного покраснела, можно концентрировать удары на одном месте, постепенно усиливая их. Шлепки вызывают приток крови к ягодицам и половым органам, что увеличивает сексуальное возбуждение. Удары должны быть звонкими и ритмичными, но не настолько, чтобы захотелось станцевать под них. Будьте аккуратны с использованием подручных средств. Без предварительной подготовки это будет скорее обычное избиение комнатным тапком, а не сексуальной практикой.

5. Скрепите любовные узы бандажом

Один из популярных способов поиграть в порабощение — бандаж. Эта эротико-эстетическая практика предполагает ограничение партнера в движении. В широком смысле в нее входит заключение в колодки и другие устройства, даже в клетку, но в рамках легкого домашнего БДСМ достаточно связывания.

Вы можете начать с чего-то простого, например с галстука. Следите, чтобы он не перетягивал запястья слишком сильно. Со связанными за головой руками беззащитный партнер будет в несколько раз острее чувствовать даже самые легкие прикосновения. При этом в случае с галстуком или другими неагрессивными предметами он может в любой момент освободиться от оков и вступить в игру.

Вынужденное рабство переводит твои желания на другой уровень. После освобождения ты с новой силой и наслаждением вцепишься ему в волосы или обхватишь спину.