Почему красивые мужчины выбирают некрасивых женщин

Очень часто мы видим на улицах пары, в которых парень очевидно выигрывает во внешности. Мы постоянно задаемся вопросом, почему такой красавчик выбрал себе вполне заурядную девушку в союзники. Мы попросили психолога прокомментировать этот феномен и объяснить, что за ним скрывается. Почему мужчины выбирают женщин, уступающим им в привлекательности?

Каждый пример нужно рассматривать с нескольких сторон. Если окружающим кажется, что женщина объективно не такая красивая, как ее мужчина, то мужчина может, напротив, воспринимать ее как необыкновенную красавицу и богиню, гордиться ею и считать, что ему все завидуют и сворачивают шеи, когда он идет с ней рядом.

Зачастую выбор мужчины может быть связан с его личным образом привлекательной женщины, который проистекает из детства, с его представлениями о матери, которая, например, была низкорослой полной брюнеткой с веснушками. Поэтому мужчина ищет женщину, внешне напоминающей ему мать.

Женщины намного чаще вступают в брак, чем мужчины, так как сильный пол руководствуется, как правило, психоэмоциональным фоном, который создается при общении с той или иной представительницей слабого пола. Тут присутствует интимный аспект, любовь, дружба и взаимопонимание. Женщина формирует ядро семьи, поэтому мужчина будет тщательно выбирать ее, чтобы его дама была как его мама еще и по его личным ощущениям.

Мужчина завязан на яркие эмоции, он предпочтет холодной красавице, снежной королеве не очень симпатичную, яркую и с огоньком, потому что с ней он, с одной стороны, будет чувствовать себя задорным мальчишкой, а с другой — комфортно себя ощущающей, свободной, полноценной личностью.

Почему девушки комплексуют рядом с привлекательным и успешным мужчиной?

Комплексы девушек идут из детства. Скорее всего, женщина неправильно воспитывалась родителями, особенно мамой, поэтому в процессе взросления формировались комплексы по поводу горбинки носа или коротких ног.

Как бороться с неуверенностью?

Главное в привлекательности женщины — как она себя ощущает и, соответственно, транслирует окружающим. Бывает так, что женщина архипривлекательная, но из-за ее комплексов она будет чувствовать себя неуверенно, это будет отражаться в ее походке и взгляде, поэтому и люди будут воспринимать ее менее сексуальной, так как все это исходит из подсознания.

Есть отличная практика: если ты пришла на какое-либо мероприятие, будь то конференция или дискотека, и чувствуешь себя неуверенно, будто все вокруг выше твоего уровня, просто надень маску и сыграй роль женщины их круга, достаточно привлекательной или успешной. Это будет легко, потому что все женщины внутри актрисы.

Если женщину смущает чувство, что она хуже мужчины, ей нужно работать над личностным ростом, пойти к психологу, поработать с установками, пройти курс, покопаться в детстве, разобраться со стереотипами, так как нас приучили сравнивать себя с кем-то, от этого надо отказаться. Это нелегко и не решение одного дня.

Каждый раз, когда в зеркале вы видите, что вы толстая или у вас недостаточно густые волосы, каждой части тела надо говорить, что она сексуальная и нравится вам. Вы сами себе нравитесь. Важно контролировать свои мысли, говорить себе: «Я шикарная, я неотразимая, я люблю себя».

Это будет транслироваться на окружающих. Есть плеяда женщин осознанных, работающих над собой, чувствующих себя красивыми и состоятельными, — такие женщины всегда окружены мужчинами, и уже не мужчины выбирают их, а они выбирают мужчин. Надо развиваться, ставить себе цели и идти к ним.

Красота — это образование, успешность и уверенность в себе, а не просто внешность, мы же не животные. И мужчина будет с вами не потому, что вы внешне красива, а потому что вы даете ему веру в себя. А как вы ее можете дать, если даже в себя не верите? Если вы всерьез занялась собой, в вашей жизни может появиться подводный камень: ваш мужчина может уйти.

Если он выбрал вас, прожил с вами длительное время в отношениях, значит, ему комфортно с вами, он чувствует себя уверенно, у него спокойный эмоциональный фон. Ему может нравиться, что вы скромная и недемонстративная, он счастлив с вами. И поэтому, если вы начнете меняться, он может уйти, не захотев жить с уверенной в себе красавицей.