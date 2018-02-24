Веские причины заняться сексом при свете

Большинство пар предпочитают полумрак или сплошную темень для занятий сексом, когда эксперты советуют иметь источник света во время этих дел. Оказывается, секс при свете может оказаться не только приятнее, но и сделать процесс более безопасным. Безопасность

При свете у пары во время секса значительно уменьшается вероятность свалиться с кровати или в порыве страсти задеть партнера локтем. Также, например, в темноте сложнее убедиться в целостности презерватива.

Видимость

Любовники и без света могут найти важные точки на теле друг друга, но в темноте сложнее осуществлять контроль процесса. Эксперты особенно рекомендуют включать свет на время секса тем, кто еще не успел изучить важные эрогенные зоны партнера.

Эмоции

Во время секса при свете партнеры смогут увидеть эмоции друг друга и реакции тела на ласки, что позволит делать все правильно и продлить удовольствие. К тому же, такая практика помогает в работе над ошибками и сближает партнеров.

Радость

Чаще всего мужчинам очень важна картинка, чему способствует секс при свете. Темнота скрывает все нюансы, которые дарят радость визуалам, поэтому эксперты рекомендуют оставлять освещение, что сделает сам процесс куда более волнующим.

Стеснение

Секс при свете помогает паре избавиться от стеснения и способствует больше любит тело друг друга, даже если оно имеет мелкие недостатки. Таким образом партнеры могут чувствовать себя комфортно наедине друг с другом и получать еще больше удовольствия.

Атмосфера

Благодаря свету можно создать атмосферу романтики или более подходящую для страстной ночи. При этом можно пустить в ход те же свечи, разноцветные лампочки и другие приспособления, помогающие обеспечить нужный настрой.]]>