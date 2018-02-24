5 секретов гармоничных отношений

Гармоничные отношения с любимыми, пожалуй, самое главное в жизни. Делимся несколькими секретами, как сохранить «погоду в доме».

Меняйте распорядок дня

Это самый банальный, но при этом самый простой и действенный способ. Вы ходите в супермаркет по воскресеньям? А теперь попробуйте сходить в субботу! Всегда заказывали ужин на дом, а завтра попробуйте выбраться в ресторан. Обычно ходите на блокбастеры, но вот же отличая комедия вышла! Иногда можно позволить себе роскошь — отменить все планы и провести день с любимым. Если что-то повторяется больше трех раз в неделю, это уже можно считать рутиной, но стоит вам сменить хотя бы одну деталь — и вы сразу заметите перемены. Главное — делать это вместе.

Семейная гармония держится на общеизвестных факторах: умении доверять, способности прощать и желании идти к общей цели. Я бы добавила еще один немаловажный элемент — совместное времяпрепровождение. Неважно, чем будут заниматься супруги вместе — гулять по ночным улицам или кататься на лыжах. Главное — эти воспоминания будут дарить тепло и радовать душу на протяжении всей жизни. Удивляйте друг друга

Сюрпризы тоже никто не отменял. Удивлять друг друга можно чем-то глобальным вроде неожиданной покупки билетов на курорт, а можно чем-то простым вроде букета ромашек на подушке, записки в кармане пиджака или селфи, когда он на собрании. Все зависит от вашей фантазии. Но что бы вы ни сделали, партнер в любом случае будет знать, что с вами не соскучишься. Поделите обязанности

Помните шутку: «Ничто так не сближает семейную пару, как поклейка обоев»? В ней есть доля правды. Совместный быт, который так угнетает окрыленных романтиков, тоже может быть приятным, если выполнять задания вместе. Вы моете посуду, а он вытирает. Вы подметаете, а он пылесосит. Не забудьте включить ритмичный саундтрек! Плюсов в таком разделении обязанностей масса. Во-первых, вы больше не будете думать, что все делаете одна. Во-вторых, совместные прогулки и театры — на это, конечно, все способны, а вот тряпкой поработать сможет только «тот самый». А в-третьих, посмотрите вокруг — чистота! Некогда скучать и ссориться тем парам, которые, несмотря на разные характеры и привычки, стремятся всегда идти друг другу навстречу. Это и значит жить в гармонии с любимым. Находите время для себя

Найти отдушину Если вы вместе, но при этом каждый занимается своим делом, это вовсе не значит, что у вас нет тем для разговоров. Просто каждому человеку время от времени надо побыть наедине с собой. Вы можете полистать журнал и насладиться любимым соком, пока супруг бороздит просторы Интернета, или посмотреть сериал, пока он болеет за «наших». Представьте, что вы — нежная груша, а он — сочный абрикос. Вроде бы разные, уникальные фрукты, но вместе вы отличный дуэт. При этом груша остается грушей, а абрикос абрикосом. Вспомните финальный кадр фильма «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс : она дышит воздухом в парке, а он читает. И то, что герои вместе, но заняты своими делами, только укрепляет гармонию их отношений.

Очень многие из нас находят смысл своей жизни в партнере. В том, чтобы холить и лелеять близкого человека, нет ничего плохого. Но от пристального внимания, заботы и контроля 24 часа в сутки семь дней в неделю можно устать. Если в описанном примере вы видите себя и не хотите задушить свободу любимого, попробуйте переключиться на что-то и найдите себе занятие по душе. Начните делать украшения своими руками, рисовать картины, вязать, запишитесь на танцы, йогу или уроки итальянского, выбирайтесь на встречи с подругами в караоке — вариантов тысячи. Даже если первое время вы постоянно будете думать о партнере — не страшно, зато, вернувшись домой, у вас обоих будет что рассказать друг другу за ужином.