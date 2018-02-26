Лишь 60% женщин испытывают оргазм во время секса

Американские учёные выяснили, что оргазм во время близости с мужчиной испытывает лишь каждая 6-я женщина из 10. То, что представительницы прекрасной половины человечества достигают пика удовольствия только в 60% случаев, в отличие от мужчин, озадачило экспертов, и они попытались найти причины такой статистики.

Специалисты из США отметили, оргазм у среднестатистической женщины длится 15-20 секунд, у противоположного пола — 3-10 секунд. Это происходит из-за особенностей строения эрогенных зон: у дам они менее восприимчивы к раздражителям.

Во время интимной близости происходит концентрация большого числа гормонов, благодаря которым возможен оргазм, потому приятные ощущения дольше сохраняются. Кроме того, их продолжительность зависит от физиологии организма и регулярности половых актов.

Определить интенсивность оргазма у представителей различных полов американские учёные не сумели ввиду того, что данная характеристика находится в прямой зависимости от особенностей процесса секса и уровня выработки в организме гормонов, тем более что некоторым дамам свойственно испытывать вершину наслаждения в ходе интимной близости сразу несколько раз, чего лишены их партнёры.

Из своих источников МедикФорум выяснил, для выяснения того, как связана ЦНС с ощущениями, испытываемыми женщинами во время оргазма, эксперты проводили исследование с применением функциональной магнитно-резонансной томографии, которая фиксировала оживление деятельности нейронов в ходе стимуляции гениталий.

Было установлено, что в момент удовлетворения одновременно активировались несколько мозговых центров, включая моторные и сенсорные. Специалистами была зафиксирована возбудимость нейронов в гиппокампе, отвечающем за образование эмоционального фона, в миндалевидном теле, обуславливающем эмоциональные реакции, в гиппоталамусе, поддерживающем гомеостаз, в мозжечке и в иных структурах.