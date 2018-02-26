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Как понять, что вы «бревно» в постели
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Как понять, что вы «бревно» в постели 

Anews 26 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
В большинстве отношений наступает момент, когда партнеры начинают заниматься «ленивым» сексом, все чаще обвиняя друг друга в безынициативности. Сексологи подготовили несколько советов, которые помогут улучшить свои позиции в постели и не походить на «бревно».

Поза

Эксперты не рекомендуют привыкать к одной позе, и время от времени стоит экспериментировать в этом направлении. Следует отметить, что в разных позициях можно испытывать совершенно иные ощущения, но при этом не нужно слишком насыщать ими одну ночь.

Инициатива

Сексологи советуют проявлять инициативу ведь, несмотря на веру многих в обратное, мужчины любят, когда девушка выражает свой интерес в интимной сфере. Однако не стоит с фанатизмом предлагать своему партнеру секс, ведь на бушующее желание можно намекнуть в игривой форме.

Предрассудки

В современном мире можно найти массу игрушек и прочих товаров, чтобы разнообразить развлечения в постели. Стоит воспользоваться такой возможностью, поскольку это точно привнесет новшество в секс и разбудит страсть даже там, где она, как казалось, давно исчезла.

Фантазия

Для каждого приятны сюрпризы, и секс не является исключением. Желательно иногда будоражить воображение своего партнера и создавать интригу, накаляя эмоции, например, спонтанным флиртом или ролевыми играми.

Усталость

Часто партнеры оправдываются тем, что сильно устали и предпочитают сон, а не секс, и это нередко становится началом преобладания лени в интимных делах. Нельзя забывать, что секс, как и отношения в целом, требует упорной работы всех его участников, поэтому необходимо смело обсуждать накопившиеся проблемы и находить решения.
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