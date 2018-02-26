Сильная или слабая: какую женщину выберет мужчина?

В современном мире идет настоящая война между сильными и слабыми женщинами. Первые невероятно гордятся тем, что все могут делать сами, не зависят от мужчины и строят карьеру, а вторые на такие пассажи крутят пальцем у виска и говорят: «А зачем вы это делаете? Вы же девочки». Кого все-таки выберет мужчина — сильную или слабую женщину? Попробуем разобраться.

Для начала нужно определить, что такое сильная и слабая женщина. С сильной все вроде ясно: она строит свою собственную и успешную карьеру, не зависит от мужчины финансово, не терпит снисходительного отношения к своей персоне и гордится тем, что сделала себя сама.

А вот со слабой женщиной варианта два: или это действительно хрупкая и беззащитная девушка, которая привыкла к заботе и мужскому плечу, ничего не хочет решать и уверена, что ее предназначение — забота о суженом, или (что в условиях суровой реальности более вероятно) это та же сильная женщина, которая просто умело притворяется одуванчиком.

Почти все (и слабые, и сильные) женщины уверены: мужчины охотнее женятся на скромных, нежных и податливых умницах, которые будут во всем поддерживать мужа. Но на самом деле это не так. Все зависит в первую очередь от мужчины — они же тоже делятся на сильных и слабых.

Так вот, слабые мужчины чаще всего выбирают сильных женщин — иначе они просто не выживут в современном обществе. Это именно те семьи, в которых жена — карьеристка, а мужчина следит за домом. Ничего плохого в этом нет, и такие отношения могут работать.

А вот с сильными мужчинами сложнее: они могут позволить себе выбрать и спортсменку-комсомолку, и скромнягу-симпатягу. Все зависит от того, насколько он авантюрист. Союз сильных личностей — это как секс на пороховой бочке. Когда-то выстрелит — это всего лишь вопрос времени. Каждый считает, что прав именно он, и упираться будет до последнего. И вот тут уже в силу вступает мудрость — если одному из них (и чаще всего это женщина) удастся найти способ сглаживать углы, это будут крепкие отношения, построенные не только на любви и сексе, но и на партнерстве и взаимном уважении.

Союз слабой женщины и сильного мужчины тоже успешен: девушка изначально будет восхищаться силой и умом своего мужичины (а они же просто обожают, когда им чешут эго), будет поддерживать его во всех начинаниях (безоговорочно) и утешать, если что-то не получится. Он в ответ окружит ее заботой и вниманием и будет чувствовать себя королем мира — он же делает свою любимую женщину счастливой.

В общем, однозначного ответа на вопрос, кому больше повезет в любви — сильной или слабой, нет. Но это и интригует, не так ли?

Джонни, 27 Я никогда не смогу быть со слабой девушкой. Мне нужна спутница, которая была бы со мной на одном уровне, но это не касается работы и карьеры. Я имею в виду, чтобы она была похожа на меня: по уровню образования, мыслей о жизни. Я хочу, чтобы моя девушка любила меня и видела во мне не только мужа, но и друга.

Денис, 24 По моему опыту, сильные девушки — намного интереснее слабых. Они постоянно развиваются и с ними есть, о чем поговорить. Я предпочитаю их. Зачем мне бессловесная посудомойка? Если мне нужно будет найти кого-то, кто будет мне готовить, стирать и убирать, я найму гувернантку. Или все сам сделаю.

Антон, 26 Слабые женщины — это очень трогательно. Рядом с ними чувствуешь себя настоящим мужиком — когда защищаешь ее от всего, помогаешь выйти из машины. Я люблю быть джентльменом.

Игорь, 35 Раньше я думал, что мне нравятся слабые и воздушные барышни. Но потом я понял, что хочу не просто заботиться о девушке — я перерос этот период и захотел не просто отношений, а еще и партнерства. И нашел свою жену — она сильная и независимая, и я знаю, что, если она вдруг от меня уйдет, она не пропадет. Зато пропаду я — потеряю любимую женщину и лучшего друга.

Юрий, 27 Я бы выбрал сильную женщину. Во-первых, потому, что с ней интересно (а это очень много значит: интеллект, взгляды, отношение к жизни и многое другое), а во-вторых, потому, что отношения для меня — это партнёрство и взаимная поддержка. Мне не нужна личная игрушка, за которую я буду всё решать, мне нужен именно надёжный союзник. А что до постоянной заботы — кто сказал, что о сильной женщине не надо заботиться?

Артем Пашкин, психолог

Мужчина в какой-то момент догадывается, что жизненный успех в принципе не очень определяется длиной ног спутницы и жирностью её борщей, хотя отлично ими дополняется. Постоянная нужда именно в женской поддержке и одобрении — признак мужчины слабого. Бабник в большинстве случаев труслив — и именно поэтому бесконечно доказывает себе и окружающим, что он вообще-то ого-го. А вот сильная личность ищет партнера, а не господина; в партнере ищет поддержку, а не защиту.

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