9 вещей, которых никогда не надо стесняться в сексе

Секс — это не про стеснение, а про удовольствие. А самокопание может подождать!

Своего тела

Абсолютное большинство из нас далеко не идеальны. Если во время секса вы все время думаете о том, как выглядите обнаженной, никакого удовольствия от процесса получить не удастся. Одна из важных составляющий отношений — принимать друг друга настоящими. И мы, конечно, призываем вас любить свое тело. В том случае, когда вас что-то категорически не устраивает, поработайте над этим: спортзал еще никто не отменял! Но грузиться на тему «сейчас он заметит мой целлюлит и сбежит» точно не надо. Потому что если такое вдруг (с вероятностью 0,0001%) действительно произойдет, то вам повезло, поверьте. В общем, включайте свет ярче!

Мастурбировать

Никто не может осуждать вас за то, что время от времени вы используете, например, вибратор. Даже если у вас есть постоянный партнер. Чем лучше вы исследуете свое тело, тем больше удовольствия сможете получить (и доставить), когда окажетесь в постели не одна.

Не хотеть заниматься сексом

Не то настроение, плохое самочувствие, проблемы на работе… А может быть, просто звезды сошлись так, что секса вам именно сегодня не хочется. Это не повод винить себя. Знаете, некоторые люди вообще не любят секс, и крыть тут нечем: мы все очень разные — кто-то любит сладкое, а кто-то соленое, кто-то хочет секса два раза в день, а кому-то и раз в месяц много.

Делать партнеру замечания

Нет, не отчитывать за «плохое поведение» как Марьиванна во втором классе, а по существу говорить, что вас не устраивает в процессе, и над чем было бы неплохо поработать (вам обоим). Сообщать свои претензии нужно мягко и нежно, можно даже с элементами эротики в голосе. В любом случае, делайте это так, чтобы партнер не обиделся и понял, что конкретно вы имели в виду.

Смотреть порно

Вместе или в одиночку. Почему нет, если это вызывает у вас эмоции и пробуждает сексуальность? Единственное, чего делать не надо, так это пытаться превратить свою личную жизнь в порно-фильм: вы все-таки не политые маслом актеры на площадке, а вполне реальные люди.

Экспериментировать

Если вам всегда хотелось попробовать ролевые игры или секс втроем, не стесняйтесь рассказать об этом вашему партнеру. Возможно, он давно мечтает о том же, но все как-то не решался вам намекнуть.

Просить партнера надеть презерватив

Сто раз уже говорили и скажем в сто первый: жизнь одна, и здоровье важнее, чем сиюминутное желание доставить удовольствие этому (пусть и отличному) парню. Все эти «ты что, мне не доверяешь?» — сплошная манипуляция, не ведитесь.

Иметь сексуальные табу

Это оборотная сторона предыдущего пункта. Например, вы бы попробовали секс втроем, но категорически против БДСМ. Или одна мысль об анальном сексе повергает вас в шок. Никто не вправе принуждать вас к чему-то в постели. Если вы не хотите — это ваше право. И не стоит бояться того, что ваш партнер обидится. Сексуальная совместимость — важная штука. Нет совместимости — нет хорошего секса, что уж.

Доводить дело до оргазма (вашего!)

Имитация оргазма — это ложь, которая вообще не во спасение. Вы лишаете себя удовольствия, заставляя мужчину думать, что он супергерой. Ну и что здесь крутого? Если он кончил, а вы продолжаете смотреть в потолок, намекните ему, что есть множество способов сделать вам хорошо. Пусть не ленится!