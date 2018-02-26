7 фраз, которые нельзя говорить голодному мужчине

«Ты не ты, когда голоден», — уверяет реклама. И мы склонны согласиться, особенно, когда речь идет о мужчине. Голодный мужчина — злой мужчина. Так что, не болтайте лишнего!

«Дорогой, у нас сломался…»

Кран, пылесос, передний привод космического корабля, нужное подчеркнуть. Запомните: если вы хотите, чтобы мужчина что-то сделал (и желательно, быстро), не подходите к нему тогда, когда он голоден, зол и устал как собака. Потому что закономерной реакцией на вашу просьбу пойти и немедленно починить может стать раздражение. А оно вам надо? Лучше для начала покормите мужчину ужином: никуда ваш пылесос не убежит. «Вася разбил стекло в школе»

Проблемы, которые возникли у ваших детей (и вообще — у любых родственников) — не лучшая тема для разговором перед ужином. Достаться в этом случае может и вам, и Васе, и всем, кто под руку попадется. Такие вещи лучше обсуждать тихо, спокойно, в соответствующей обстановке. Еще лучше — в присутствии всех участников обсуждения, например, Васи, разбившего стекло. «Дай денег»

Было бы неплохо вообще вычеркнуть эту фразу из своего лексикона, но уж если вам очень надо, просите после ужина и не приказным тоном, а как-нибудь поласковее. «А мы в отпуск что, не поедем?»

Если будете продолжать в том же духе, то не поедете точно. Или поедете, но без него. Потому что это очень плохая политика — капать на мозги. Прежде, чем задавать мужчине вопросы про отпуск, озаботьтесь вариантами, прикиньте бюджет и… покормите его (мужчину, не бюджет). После этого спокойно сможете обсудить свои предпочтения и придумать, куда вам (обоим!) надо. «В выходные поедем к маме/за диваном/на свадьбу в Саратов»

Так, стоп: а вы не хотите для начала поинтересоваться его планами на выходные? Не нужно ставить ультиматум, особенно не стоит делать этого прямо с порога. Дайте мужчине отдохнуть, прийти в себя, съесть стейк, а уж потом подумать, хочет ли он в Саратов или у него есть какая-нибудь более продуктивная идея. «Что это за стерлядь тебя полайкала?»

Ревность — штука довольно глупая и утомительная. И даже если комментарий из серии «ты супер» под фотографией вашего мужчины весь день не давал вам покоя, не стоит устраивать ему допрос на предмет «что за блондинка» прямо на пороге квартиры. Поверьте, это очень бесит и превращает просто злого мужчину в очень злого. Придумайте другое время и место для своего суперважного вопроса. «Ужин на плите, я у подруги»

Ну и вариации на тему: у меня отчет, я устала, нужно помочь сыну с уроками… Поесть в одиночестве он может не только дома. Помимо ваших котлет, ему хочется вашего внимания, поэтому не заставляйте вашего мужчину ужинать на пустой кухне. Как известно, совместные приемы пищи укрепляют отношения. Впрочем, как и фраза «садись скорее ужинать, пока все не остыло».