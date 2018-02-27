Как понять, есть ли у ваших свиданий будущее

Ну что, преддверие весны — чудесная пора волнительных свиданий, а вместе с ними радостей и, конечно, разочарований. Ведь для кого-то ужин в ресторане приравнивается к скорому предложению руки и сердца, а кто-то от одного-единственного сообщения меняет статус в соцсетях на «В отношениях».

Давайте вместе подумаем, означает ли свидание вообще что-либо, если оно самое-самое первое. В таком случае даже не стоит называть его свиданием, потому что вы всего лишь познакомились в Интернете и решили увидеть друг друга вживую. Или, например, симпатизирующий вам мужчина c работы предлагает встретиться вечером в кафе — познакомиться поближе. Все подобные сценарии можно отнести все-таки к знакомству. И тут правило номер один: называйте вещи своими именами и не вводите саму себя в заблуждение. Даже если вам очень нравится мужчина и вы чувствуете, что влюблены, не ведите себя так, словно над вами уже повис ореол романтики. Самая первая встреча не должна обещать ничего. Все, что от вас требуется, — вести себя максимально естественно, говоря на какие-то общие или актуальные темы без намека на анкетирование. То есть не нужно спрашивать мужчину, кто он по гороскопу и в каком районе живет, потому что на данном этапе это не совсем тактично. Обязательно сдерживайте любопытство и уважайте свои личные границы в том числе. Лучше оставить о себе приятное и ненавязчивое впечатление, чем выглядеть в глазах еще вчера незнакомца девушкой, одержимой отношениями. Так что записываем: мужчина не должен догадываться, что у вас на него планы (какие угодно).

Что делаем дальше? Не ждем второй встречи. И конечно, не ждем сообщения на следующее утро и не пишем никаких «Как дела?».

Еще одна распространенная ситуация. Вы познакомились с мужчиной. И вот вы ходите с ним в кино, ресторан, на выставку. Вы определенно нравитесь друг другу. Внимание! Правило номер два. Не додумывайте того, чего пока нет. Все, что происходит с вами сейчас, — всего лишь «присматривание» друг к другу. Будущее у подобных встреч, безусловно, есть, но вместе с ним есть еще и сотни вариантов развития событий. Опыт показывает, что мужчины сегодня не синоним решительности и абсолютного знания, чего они хотят. И дело не в вас. Просто есть такие персонажи, кто долго раскачивается, например. Долго входит в зону вашего обаяния, и ему необходимо время на элементарное привыкание. Также есть масса примеров молодых людей с определенным багажом и опытом — именно им труднее всего сблизиться с новым человеком, поэтому не удивляйтесь, если количество ваших неопределенных «просто ужинов» будет зашкаливать.

Мой «мужчина мечты» пару месяцев выгуливал меня по ресторанам, выставкам и даже набережным (ну, казалось бы, романтичнее некуда). И все. Каждую встречу я ждала поцелуя и очень боялась перегореть, потому что для меня-то все было уже очевидно. В один прекрасный день я вышла из себя — и потому, что это стало невыносимым из-за своей неопределенности, и потому, что я начала сомневаться в его намерениях. Довела я мужчину мечты по телефону. А он так благополучно завелся, что разбил гаджет во время разговора и пропал почти на полгода. У меня был подобный случай.

Позже, когда все это перешло в статус «архив», он признался мне, что для него это было периодом ухаживаний и того самого «присматривания», а я не оценила его благородные действия, да еще и повела себя как истеричка.

Эта история к тому, что в отношениях на самом деле нет никаких правил — только стереотипы. Взяты они из женских журналов, романтических мелодрам и историй из нашей школьно-студенческой молодости. Да, умение действовать — конечно же, завидная мужская черта, но, прежде чем требовать ее от мужчины, лучше подумайте над своими женскими достоинствами: проявляете ли вы их в полной мере? Не ведете ли себя как девочка или как мамочка? Или, может, желаете взять инициативу в свои руки, демонстрируя своего внутреннего «мужчину»? В общем, начинайте с себя. А он тот самый или не он — будет зависеть не от поспешности его действий, а совершенно от других причин.

Еще одно золотое правило, о котором мы, девушки, всегда забываем: любые отношения на начальной стадии лучше не обсуждать с подругами. Любая фраза наподобие «Значит, ему не очень надо» может привести к тому, что вы в какой-то момент психанете и наговорите потенциальному партнеру лишнего, или начнете писать ненужные сообщения, или к моменту следующей встречи будете ждать от него решительных действий. А эту фразу обязательно кто-нибудь скажет на женсовете, если вы начнете детально анализировать положение дел на текущий момент: сказанные слова, поступки, количество звонков и сообщений.

Все, что для вас действительно имеет значение, должно оставаться в вашей душе и сердце, — не раздавайте эти еще хрупкие эмоции всем подряд, берегите их.

А что делать, если ваши свидания действительно превратились в свидания и вас уже связывает нечто большее, чем касание локтей в темном кинозале? Все то же самое. Спокойствие, аккуратное проявление симпатии, все то же ощущение границ и уважение пространства другого. Помните, что в наше время чувства на вес золота. И даже если вы из тех, кто всегда спешит любить, не думайте о будущем. Наслаждайтесь моментом, очередным свиданием, очередным провожанием домой. Сегодня, когда людям так сложно вылезать из своей самодостаточности, самостоятельности, зоны комфорта, каждый взгляд или рука в руке значат гораздо больше, чем продуманные отношения, где рассчитан каждый шаг. Ну и, как говорит всегда мне мой друг в любой романтической ситуации, которую я упрямо пытаюсь предсказать: думать будешь на работе, а здесь — только чувствуй. Не согласиться невозможно.