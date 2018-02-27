5 несправедливых брачных стереотипов

Брак как таковой не имел никакого научного обоснования: два человека, едва знакомые, ничуть друг на друга не похожие, с разными характерами, выросшие в различной культурной среде, и самое главное — разного пола, должны были почему-то жить вместе, спать в одной постели и делить друг с другом свою участь при том, что, скорее всего, участи их были замышлены совершенно различными. Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, мастер магического реализма и невероятных по накалу страстей любовных сюжетов, в одном из произведений так охарактеризовал брак:

Со времен, о которых Маркес написал эти слова, представление о браке в обществе немало поменялось. В большинстве культур человек сам волен выбирать себе пару и принимать решение о создании семьи. Однако институт брака по-прежнему полон патриархальных предрассудков. Современные девушки, которые выбирают одиночество, объясняют свое нежелание создавать семью тем, что не хотят потерять свободу и соответствовать чьим-то стандартам. Даже если муж разделяет твои ценности, на пути из ЗАГСа вас ждут семейные советы и ожидания. Глубоко укоренившиеся представления о том, как должны выглядеть хорошие отношения, далеки от равноправия. Если вы все еще неосознанно цепляетесь за эти идеи, пришло время распрощаться с ними.

1. Не пили партнера

Традиционный негативный образ жены — женщина-пила, которая все время лезет к мужу с претензиями и упреками. Считается, что именно девушка ограничивает свободу мужчины, постоянно напоминая о его обязанностях.

Не так давно ученые из университета Калифорнии в Беркли заявили: по данным исследования, самыми надоедливыми и «неудобными» членами семьи являются женщины. Мужчины, конечно, согласятся с этой новостью и продолжат играть мученическую роль жертвы женских истерик. Но может быть, причина не в тяге слабого пола к скандалам, а в сексистском разделении эмоционального труда в отношениях? Чаще всего на женщине лежит обязанность контролировать все, что происходит в доме, от повседневных дел и коммунальных платежей до дат дней рождений родственников и детей. Мужчина лишь должен вовремя получать от нее напоминания, и если что-то пошло не так — это упущение жены. Так, если женщина несет эмоциональную ответственность в браке — она типичная надоедливая пила, если нет — безответственная и бесхозяйственная.

В отношениях оба партнера должны отвечать за запоминание задач и обязательств, напоминать о них друг другу и делать это с уважением.

2. Избегайте ссор

Когда два человека в паре говорят, что никогда не ссорятся, я вспоминаю своих родителей. Они не могут сказать друг другу «Доброе утро!», чтобы не закончить взаимными пожеланиями отправляться ко всем чертям. Долгие годы я думала, что держит их вместе, пока не поняла, что именно вечные споры — залог прочности этого союза.

Идея о том, что брак — это мир и согласие, звучит заманчиво, но не реалистично. Ожидать, что долгосрочные отношения могут быть бесконфликтными, — это утопия. Стереотип об идеальном браке вынуждает партнеров ограничивать свои эмоции и потребности. Это не справедливо как по отношению к женщинам, так и к мужчинам.

Вечные скандалы тоже не пример для подражания, но в отношениях важно оставаться собой, выпускать пар и решать конфликты, а не прятаться за милыми улыбками.

3. Женщина вечно красива и вечно молода

Сейчас многие из нас посмеются над брачными гидами 50-60 годов 20 века с их советами быть всегда красивой и носить «только кружевное розовое нижнее белье». Тем не менее женщины по-прежнему остаются заложницами ожиданий относительно сохранения привлекательности после брака.

Требования к внешности после создания семьи становятся только жестче. Если девушка добавит хоть пару килограммов и сменит привычные каблуки на удобные кеды — ее обвинят в том, что партнер потерял интерес и ушел к другой. Никто не посмотрит на ее двоих детей, работу и хлопоты по дому. Следить за собой, безусловно, нужно. Чувство собственной привлекательности делает женщину восхитительной, но не стоит жить в страхе, что твоя сексуальность и внешность — единственное, что имеет значение.

4. Все мое — твое

Часто советы о браке диктуют, что у партнеров не должно быть секретов друг от друга. Банковские счета, пароли от соцсетей, имена всех бывших любовников, личные дела подруг и друзей — все должно смело выкладываться на семейный алтарь. Апофеоз этого пугающего взаимопроникновения — общий аккаунт в социальных сетях. Под словами «личная жизнь» в основном понимают любовные отношения, но ведь в первую очередь это жизнь конкретной личности. Отпуск, друзья, хобби, бюджет — ничто из этого не должно быть совместным, если вы этого не хотите.

5. Партнер всегда в приоритете

Нет, иногда приоритет — это ты сама. Вековые общественные стереотипы убеждают делать классический выбор между личным и общественным, тобой и партнером в пользу второго. Равное распределение обязанностей и эмоционального труда в отношениях позволяет партнерам оставлять пространство для собственного развития. Не верь, что между заботой о мужчине и заботой о себе нужно выбирать. Это баланс, который достигается путем откровенного обсуждения.

Совместная жизнь — это компромиссы и переговоры. В ее основе должны лежать ваши интересы, а не старомодные правила или общественные стереотипы.