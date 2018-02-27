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Привычки мужчин в сексе, раздражающие женщин
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Привычки мужчин в сексе, раздражающие женщин 

Anews 27 февраля 2018
Фото: Кадр из сериала "Любовники"
Секс для многих является крайне интимной темой, и не каждый может открыто рассказать своему партнеру о волнующих его моментах. Однако некоторые женщины на анонимной основе решили поделиться, какие привычки мужчин в постели вызывают у них наибольшее раздражение.

Анатомия

Очень часто мужчины почти ничего не знают об интимной анатомии женщин. Поэтому в моменты, когда нужно быть нежнее, они проявляют грубость, и наоборот. Некоторые их порывы вызывают у партнерши болевые ощущения, что отбивает любое желание продолжать процесс.

Порно

Некоторые мужчины, насмотревшись порно, всячески пытаются воплотить его в жизнь. В частности, иногда парни слишком часто меняют позы во время интимной близости, пытаясь вовлечь партнершу в свою «авантюру». Притом многие из них удивляются, когда девушка не может закинуть ногу за шею или выгнуть свое тело, подобно актрисам кино для взрослых.

Уши

Странно, но очень многие дамы жалуются на любовь мужчин «играть» с их ушами. Они их покусывают, облизывают и совершают схожие манипуляции, которые далеко не всегда приятны. Иногда подобные действия не то что не возбуждают девушку, а еще и мешают настроиться на нужный лад, поэтому даже пуская в ход такой «маневр» важно следить за реакцией партнерши.

Отказ

Далеко не каждая женщина готова к экспериментам в постели, но многие мужчины просто игнорируют этот нюанс, концентрируясь на собственных ощущениях и потребностях. Важно понимать, что девушка — не машина для секса, ей тоже может быть больно или просто неприятно. Желая попробовать что-то новое, стоит непременно убедиться, что вторая половина не против.

Прелюдия

Для мужчин возбудиться намного проще, поэтому многие из них сразу готовы перейти к делу, пренебрегая даже страстными поцелуями перед непосредственно близостью. Однако многим девушкам требуется больше времени, чтобы завестись, и даже простые чувственные касания и игры губами помогут набрать обороты.

Остановки

Как правило, достигнув кульминации, мужчины попросту останавливаются, забывая о партнерше. Притом призывы продолжать нередко остаются без внимания. Для того, чтобы удовлетворить девушку, можно пустить в ход множество средств и приемов даже после оргазма, а вот игра в одни ворота — очень нехорошо.

Оральные ласки

Мужчины часто просят от девушек орального секса, но при этом сами совершенно не знают, как обращаться с дамой во время такого взаимодействия. Чаще всего в процессе удовлетворения дамы таким путем парни ведут себя слишком активно и даже агрессивно, что, вопреки их ожиданиям, не приносит желанного результата или даже приятных ощущений.
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