О чем разговаривают счастливые пары

Мы все когда-нибудь замечали парочку в ресторане, которой не о чем поговорить, и они молча поглощают свой ужин, иногда перекидываясь бытовыми фразами: «Передай соль!». Встречаются и такие, которые могут два часа болтать без остановки, хохотать, жестикулировать, общаться с официантом и иногда даже с людьми за соседним столиком. Вспоминая вторых, я всегда улыбаюсь. Счастливая пара, наполненная энергией, обсуждает миллион мелочей — они вместе изучают этот мир и делятся своими находками друг с другом, скидывая друг другу песни, ссылки на лекции и видео, фотографии своего обеда. Им есть, что рассказать. Так о чем же разговаривают счастливые пары? Признаются друг другу в любви

Как часто вы говорите друг другу, что любите? Иногда это эмоциональная реакция на какой-то подарок-сюрприз, когда хочется броситься на шею, реже — нежный голос в трубке, когда вы скучаете по нему, уехавшему в командировку. А может, каждый вечер перед сном, когда хочется прижаться, уткнуться и чмокнуть, вы шепчите самые главные слова. «Я люблю тебя!» — настолько сильная фраза, что дает понять тому, кто ее слышит, что он есть, что он любим. А это как бы удовлетворяет базовую потребность в признании каждого человека.

Бывают, конечно, разные производные: «Как же я люблю тебя!» — умиление в связи с каким-то поступком или рассказом или «Обожаю!» — неприкрытое восхищение. Список можно продолжать бесконечно. Но ведь мы все помним, что без чувства любые слова не имеют никакого смысла, да? Есть те, кто боится этих трех слов и бежит от них, как от огня. Не переживайте: когда вы их наконец произнесете, это будет значить очень-очень много и для вас, и для того, кто это услышал. Но не затягивайте. Планируют жизнь вместе

У счастливой пары очень много дел — спланировать рабочую неделю так, чтоб вместе ехать домой после работы, или провести выходные, не разлучаясь. Без опаски измен, расставаний и надежды на кандидата «побогаче», они отдаются моменту, но думают и о завтра, и о следующем годе, и даже предстоящем десятилетии.

На вопрос: «Запланируем, куда поедем на Новый год?», каждый из них обычно отвечает с энтузиазмом: «Точно! На билетах заодно сэкономим!». Потому что такие парочки знают — что бы ни случилось, они будут вместе, а любое испытание пройдут рука об руку, чтобы потом все-таки встретить Новый год на краю земли. Говорят по душам

Вряд ли кому-то в голову придет доверить свои самые сокровенные мысли чужому человеку (особенно, если он не психолог). Но разве того, для кого вы готовите ужин (или заказываете пиццу) следует считать чужим? Выговориться можно и маме, и подруге, а потом с улыбкой прийти домой, делая вид, что ничего не происходит.

Почему так делают? Наверное, у каждого есть свои причины, но счастливые разговаривают о них. Если уж вы выбрали спутника по жизни, то лучше будет узнать друг друга, не так ли? Детские истории, самые секретные мечты, никогда не озвученные страхи — это все часть вашей личности. Если вас в детстве покусала собака и теперь вы их боитесь, но каждый раз, когда он заводит разговор о том, что в вашем новом доме будет жить тибетский мастиф, вы просто помалкиваете, у вас назревает проблема.

Скорее всего, ради вас он откажется от идеи завести четвероногого друга или поможет вам преодолеть страх собак, открыв дверь в их веселую жизнь. Не раскрывая свои тайны, вы остаетесь неприступной вершиной айсберга. Обсуждают работу

«Как дела на работе?» — зевая, спрашивает она. «Нормально!» — отвечает он, не отвлекаясь от телефона. «Вот и поговорили!» — сказала бы им я. Какой вопрос, такой и ответ. Говорить о работе, замечая тенденции, отношения в команде, развитие или наоборот стагнацию — это симптом хорошей семьи. Иногда вместе можно размышлять все выходные над устройством нового отдела, вместе вырабатывать портрет идеального сотрудника, обсуждать «голубой океан» для вашего бизнеса и структуру годового отчета. Мне даже кажется, что это безумно азартно — взгляд со стороны на проблему, которая тебе кажется огромной, а после получаса обсуждений просто исчезает! Когда ваш мужчина играет в футбол или приставку, вы же болеете за него? Работа — игра по жизни! Необходимо знать всех ключевых игроков, их сильные и слабые стороны, командное преимущество и противника. На кону — карьера. А еще говорят, что без женщины и ее поддержки мужчина никогда не будет до конца успешным. Будьте его самой активной болельщицей! Выясняют отношения

Повышенные тона, разбитые тарелки, грязные ругательства или наоборот состояние войны: «не трогай меня», «не разговаривай со мной», «не смей даже смотреть» — в этих примерах люди еще не научились выяснять отношения. На самом деле «разборки» очень полезны любой семье, а сделать их приятными очень просто. Всего-то понадобится одно золотое правило: «чем громче вы говорите, тем хуже вас слышат». Иногда лучше остановиться до начала «бури»: для этого необходимо сделать шаг назад.

Можно даже придумать стоп-фразы — «я в домике», «остановка времени» или поднять указательный палец вверх. Переждав столько, сколько нужно — у кого-то три глубоких вдоха, у кого-то сутки — можно вернуться к острому вопросу и обсудить все в спокойном состоянии.

Всегда говорите о своих чувствах («я», «мне»), стараясь избегать обличения и обвинения своей второй половины. На одни и те же действия у разных людей разные реакции — то, что вам покажется верхом несправедливости, для другого будет рутинной ситуацией, не затрагивающей ни одной струны. «Я вообще не это имел ввиду!» — почесав затылок, удивится ваш мужчина: «Теперь буду стараться получше доносить свою мысль!». Он объясняет, что в его словах был комплимент в шуточной форме, а не угроза, вы улыбаетесь, мир восстанавливается. Решают бытовые вопросы

Влюбленные вместе выбирают подарки родственникам и друзьям; обсуждают, кто заправит кровать или приготовит ужин (иногда вместе, иногда кому-то лень); договариваются о мелочах из серии, какие вещи постирать первыми, куда перешить пуговицу на новой рубашке; будет ли она смотреть любимую мелодраму на большом экране в спальне или одна на кухне в наушниках, потому что у него важный skype call.

Когда утром очень хочется поспать еще пять минуточек, на кону важный вопрос — кто первым пойдет в душ; просят друг друга: «Передай телефон, пожалуйста, а еще воды не мог бы с кухни принести! Ой, заодно из сумки провод достань! И помаду гигиеническую!». Когда он попросил ее сделать чай, а она заодно напекла печенья или его любимый апельсиновый кекс, заварив 10-летний пуэр вместо пакетика, и он принял это как должное, не поблагодарив в ответ, это называется «бытовое хамство».

Любящие решают этот вопрос так: «Спасибо, ты готовила, я мою» (даже если кухня после нее похожа на поле боя). «Волшебные» слова» — «спасибо», «пожалуйста» — как и в детстве имеют магический эффект, а улыбка и обнимашки его усиливают. Молчат

Бывает неуютное молчание, когда хочется вылезти из него, а как назло — не находится ни одной мысли. Слова не имеют веса — обсуждается несущественное, о чем можно было бы помолчать. У счастливых молчание другое — оно очень близкое, родное, когда слова лишние, когда ими можно разрушить красоту безмолвия.

Он за рулем, она рядом, положила голову ему на плечо, машина залита лучами утреннего солнца, из колонок доносится легкий джаз. Звенящая тишина, поглощающая все вокруг и усиливающая впечатления от простых вещей, рождающая глубокое истинное счастье — такие моменты редки, но невероятно ценны.