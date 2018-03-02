Вся правда о семейных кризисах

Каждая семья сталкивается с трудностями. Семейные кризисы могут случиться неожиданно из-за любой ситуации. Они непредсказуемы и не имеют каких-либо общих черт.

Существуют и кризисы развития. Они случаются в каждой семье по мере её развития. Психологи хорошо изучили периоды кризисов брака, поэтому они уверенно говорят о времени наступления очередных семейных разногласий и объясняют их причины. Если молодые супруги заранее изучат информацию о данных явлениях, то преодолеть трудности будет гораздо легче.

Кризис 3 лет семейных отношений

Кризис брака в три года чаще всего совпадает с появлением первенца. Конечно, это может случиться раньше или позже, но суть проблемы не меняется. В этот период жена полностью переключается на ребенка. Такого же внимания к малышу и к себе она требует от супруга, но зачастую забывает о нежности и ласке по отношению к партнеру.

Мужчина может уставать от детских капризов, нового образа жизни и режима дня. Он практически не видит свою любимую красивую ухоженную женщину. Обычно перед ним находится уставшая недовольная мамочка.

Во избежание такой ситуации мужчины должны принять тот факт, что в первый год жизни крохи каждая мама выпадает из привычного ритма жизни, её основной заботой становится воспитание малыша.

Жёны же должны помнить о своем супруге, уделять ему должное внимание, ухаживать за собой.

Каждому супругу важно проговаривать свои пожелания и объяснять их. Недопонимание очень часто является причиной многих обид и ссор, которые могли бы и не возникнуть после искреннего разговора.

5 лет в браке и очередной кризис

Семья развивается циклично. После того, как ребёнок подрос, жена хочет реализоваться в других сферах. Она активно знакомится с новыми людьми, общается с друзьями, строит карьеру. Опять муж получает меньше внимания.

Супруг в это время, как правило, уже устроил свою карьеру. Быт начинает его съедать. Ему хочется страсти и новых ощущений.

Муж и жена эмоционально устают друг от друга, поэтому не лишним будет проводить часть свободного времени отдельно друг от друга. Большую же часть нужно проводить всей семьёй и наедине друг с другом. Отдых должен быть интересным и разнообразным, чтобы вы смогли вернуть отношениям яркость и эмоциональность.

Во время разговоров акцентируйте внимание на достоинствах своей второй половинки, старайтесь избегать критики. Для преодоления кризиса мало одной любви, необходимо проявить терпение, а где-то и смирение. Только совместные усилия помогут сохранить семью, сделают её более крепкой и дружной.

Кризис 7 лет в браке

Особенностью семейного кризиса на 7-9 году совместной жизни является то, что один или даже оба супруга хотят изменить свою жизнь. Причем кардинально, они хотят перемен и на работе, и в личной жизни. Первые два кризиса привели к тому, что все интимные и бытовые вопросы решены. Супруги начинают сомневаться в любви и думают, что осталась лишь привычка и дружеские отношения.

Муж и жена хотят новых эмоций, впечатлений и зачастую ссоры и прекращение отношений дают им желаемое. Во избежание развода без весомых причин нужно вспоминать о конфетно-букетном периоде своих отношений, делать друг другу приятные сюрпризы.

Боритесь за свою любовь, не сдавайтесь. Уныние и бездействие вкупе с гордостью могут негативно сказаться на развитии ваших отношений. Помощь друг другу, взаимодействие в быту и воспитании детей, общее хобби вместе с взаимной любовью спасут семью от распада.

Кризис 10 лет в браке

Кризис брака на пороге или чуть позже первого десятилетия — это кризис зрелой семьи. У пары всё идет размеренным чередом и у одного из супругов может появиться боязнь «застрять в болоте». Часто этот период совпадает с кризисом 30 или 40 лет. В это время люди хотят реализовать себя в новой сфере, но считают, что семья будет их ограничивать в развитии.

В этот период важно не только хранить уют или зарабатывать деньги, но и уделять внимание своей второй половинке: делать комплименты, удивлять сюрпризами и подарками. Отсутствие романтики часто становится причиной тайных обид друг на друга.

В любой ситуации нужно высказывать свое недовольство, но в мягкой форме и с озвучиванием желания найти компромисс. Возможно, ваш партнёр даже не догадывается о ваших заботах, проблемах и обидах. Только искренность, настоящая любовь, желание решить вопрос, совместные уступки помогут сохранить счастливую семью.

Семейный психолог или консультант при обоюдном желании помогут избежать кризис, сделают его более мягким для супругов и практически незаметным для родных и близких.