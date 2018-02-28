Что на самом деле привлекает женщин в мужчинах

Федеральное маркетинговое агентство ZOOM MARKET провело опрос среди россиянок, благодаря которому выяснилось, что самым привлекательным качеством в мужчине является богатство.

Исследование проводилось сразу в нескольких городах России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Уфа, Пермь, Омск, Челябинск, Новосибирск. Агентство опросило 1500 женщин от 18 до 44 лет.

Респонденткам предлагалось выбрать самые важные, по их мнению, качества в потенциальном муже. На выбор давалось несколько вариантов. Таким образом, 31% наших соотечественниц отдало свои голоса в пользу богатства будущего мужа. 19% за надежность, 17% за доброту, 12% за ум, 9% за щедрость, 6% за силу, всего 4% за мужскую красоту и 2% женщин мечтают выйти замуж за иностранца.

На вопрос о том, как именно стоит оценивать материальное положение мужчины, 33% женщин ответили, что судить стоит по тому, каким имуществом он владеет, а 29%, что куда важнее занимаемая им должность и уровень заработной платы. Примечательно, что только 14% россиянок оценивают богатство человека по его внутреннему миру

На провокационный вопрос: «Вы согласитесь выйти замуж за сантехника?», больше половины (57%) опрошенных женщин ответили категоричным отказом. 27% согласились, но с условием, что сантехник является богатым наследником, а 16% согласились бы, если бы он зарабатывал более 100 тысяч рублей в месяц.

Андрей Штыров коммерческий директор маркетингового агентства «ZOOM MARKET» отметил, что российские женщины не такие уж прям меркантильные, поскольку все-таки ценят в мужчинах не только деньги, но и человеческие качества такие, как: доброта, ум, красота.