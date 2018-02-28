Шесть причин для занятия сексом при свете

Сексологи назвали шесть причин, по которым парам нужно вступать в интимную связь при свете.

Опрос проведен среди молодых мужчин и женщин, он выявил, что 70% респондентов предпочитают темноту, это вызвано неуверенностью в собственной привлекательности.

Специалисты рассказали МедикФоруму о составленных рекомендациях по поводу занятий сексом при свете. Первой причиной указана необходимость деликатных и точных прикосновений к партнёру, это оптимизирует обоюдное удовольствие и вероятность достижения парой оргазма.

В темноте нет такой возможности, приходится действовать на ощупь, это порой выглядит неуклюже и снижает результативность полового акта. В итоге один из партнёров может не достичь высшей точки наслаждения. Это относится к вновь созданным парам, не имеющим большого опыта, считают сексологи. Второй причиной называется безопасность близости, нужно использовать высокоэффективные контрацептивы, они способны защитить от инфекций, передаваемых половым путём. Речь идёт и о незапланированной беременности.

При включенном свете, указывают специалисты, надеть презерватив намного проще, этим будут исключены воздушные пузыри и зазубрины.

Третьей причиной указывается важность визуального контакта между людьми. Способность смотреть в глаза своему возлюбленному углубляет интимную связь. Сексологи рекомендуют не отрывать взгляд друг от друга на протяжении пяти минут.

В четвёртых, указывается на необходимость видеть реакцию на действия своего избранника. Крайне важна сексуальная обратная связь, утверждают психологи, так как в темноте это можно понять только по звукам.

В-пятых, не стоит пугаться своего тела. Если люди находятся друг перед другом обнажёнными, не имеет значения, имеют ли они лишний вес или не идеальна ли у женщины грудь. Искусство использовать цвета для создания различных ощущений также важно. Красный цвет повышает желание, синий — успокаивает. Это создаёт особо эмоциональное настроение.