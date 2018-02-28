7 хитрых способов заставить парня скучать по вам

Твой партнер думает о тебе прямо сейчас — какое же приятное чувство! Но как сделать, чтобы он думал о тебе чаще? Оказывается, все просто: не нужно выжидать определенное количество часов, прежде чем отправить парню сообщение, и не нужно притворяться слишком занятой и недоступной, чтобы он не догадался, как ты надеешься на очередную встречу. Если ты действительно хочешь, чтобы он думал о тебе больше, то прилагай больше усилий в моменты, когда вы вместе.

Долгосрочное впечатление — вот, что удерживает тебя в чужом сознании. Если кому-то нравится проводить с тобой время, то именно этого будет не хватать! Неважно, только вы познакомились или уже встречаетесь некоторое время, эти эффективные способы помогут действительно думать о тебе чаще. 1. Заканчивай на позитивном

Убедись, что последний контакт, который у вас был, закончился на доброй фразе. Затем просто дай немного пространства, не нужно играть в игры, продолжай заниматься своими делами, пусть все произойдет естественно. Ты оставляешь его немного подумать, чтобы он смог оценить, как было хорошо вместе. 2. Заговори о нем с вашим общим другом

Если у тебя есть интерес к человеку, но ты так и не решилась пригласить его на свидание, да и он пока не сделал первый шаг, ускорь события через третьего человека. Лучший способ повлиять на его интерес — рассказать вашему общему знакомому, что у тебя появились чувства. Будь уверена, это передадут. Он будет знать, что он в твоих мыслях, и ты займешь его голову. 3. Дай ему посмеяться, даже когда вы не вместе

Исследования показывают, что совместный смех — отличный способ создания прочной связи. Не бойся посылать забавные мемы и видео, смех — твой ключ к его сердцу! Еще лучше, если это будут ваши внутренние шуточки, понятные только вам двоим. 4. Используй запах

Исследование показывают, что запах — довольно мощный способ продлить воспоминания. Например, если твой увлажняющий крем имеет отчетливый запах, всякий раз, когда партнер будет чувствовать что-то похожее, он будет думать о тебе. Простой способ использовать это — намеренно оставлять воспоминания. Таким способом, кстати, пользуются торговые центры и магазины, создавая покупателям ассоциативные связи. Стоит слегка распылить твой фирменный запах на подушку или купить в его квартиру ароматическую свечу, которую ты всегда зажигаешь, когда вы вместе. Главное — не переборщить, чтобы ему не показалось, что ты навязываешь определенный аромат. 5. Оставляй записки

Для забавного и сексуального сюрприза отлично подойдут небольшие заметочки, которые смогут напомнить ему в течение дня о ваших отношениях. Это кажется гораздо более личным способом, чем просто написать сообщение. Ты вполне можешь оставлять пожелания в шкафчике для зубной пасты или в кармане куртки, чтобы он находил их совсем неожиданно. Это разовьет в нем азарт: где же следующая? 6. Позаботься

Помоги с некоторыми важными вещами, не спрашивая. Никто не любит иметь дело с грязным бельем, мытьем посуды и пылесосом после долгого дня. А вот когда он вернется туда, где уже обо всем позаботились — это покажет, насколько ты о нем заботишься. Так твой партнер почувствует себя любимым и окруженным заботой, что действительно здорово. Кстати, в этом нет ничего сексистского: вся соль в том, что ты любишь партнера, а в любви не может быть ничего сугубо гендерного. Еще ты можешь забронировать билеты в кино на фильм, который он упоминал, или подобрать ссылки в Интернете по вопросу, который его волнует. Предоставь как можно больше информации, чтобы ему проще было выбрать! 7. Расскажи о том, что песня напомнила о нем

Мозг невероятен, а триггеры от прослушивания музыки работают безупречно. Воспользоваться этим трюком несложно: скажи, что определенная песня, а лучше бодрая и фанковая, напоминает тебе о нем. Он потратит время на то, чтобы ее прослушать и найти текст, а значит, выработает ассоциацию. Идеально, если эта песня еще и часто звучит по радио.