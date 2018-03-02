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Ученые: прикосновения любимых снимают боль
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Ученые: прикосновения любимых снимают боль 

Свободная пресса 2 марта 2018
Фото: argumentiru.com
Ученым из Израиля и Франции не удалось узнать, почему именно прикосновения любимых снимают боль, но они убедились, что это правда.
Как сообщает dni24.com, научные сотрудники из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 22 женщин и 22 мужчин. Все они были семейными парами.
Женщинам прикрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезали, когда влюбленные всего лишь держались за руки.
Ученые полагают, что прикосновения помогают в синхронизации мозговой активности, тем самым притупляя боль. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.
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