Ученые: прикосновения любимых снимают боль

Ученым из Израиля и Франции не удалось узнать, почему именно прикосновения любимых снимают боль, но они убедились, что это правда.

Как сообщает dni24.com, научные сотрудники из университета Хайфы решили подтвердить гипотезы и провели эксперимент с участием 22 женщин и 22 мужчин. Все они были семейными парами.

Женщинам прикрепляли датчики, при нагреве которых появлялись неприятные ощущения. Во время эксперимента мозговая активность записывалась с помощью электроэнцефалограммы. В результате удалось выяснить, что неприятные ощущения почти исчезали, когда влюбленные всего лишь держались за руки.

Ученые полагают, что прикосновения помогают в синхронизации мозговой активности, тем самым притупляя боль. Кроме того, легкие прикосновения помогают нормализовать сердцебиение и успокоить тревоги.