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Весы и сибас: как женщины узнают об изменах мужей
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Наивные и глупые попытки мужчин скрыть измену 

Рамблер 1 марта 2018
Мелочи, которые выдают изменяющих мужчин, — в нашей галерее.
1/8  Весы. Есть такие, которые запоминают вес человека, встававшего на них последним. Жена увидела неожиданную цифру, а мужу пришлось признаться в измене.
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2/8  Сибас. Муж решил порыбачить на одной из сибирских рек, а потом привез жене улов — прекрасных сибасов, которых поймать можно исключительно в море, в пресных водоемах такая рыба не водится.
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3/8  Пылесос. Отлично работавший пылесос вдруг перестает "тянуть". Переворачиваете щетку — а там клубок волос не вашего цвета.
Фото:
4/8  Свежее постельное белье. Муж к возвращению жены с дачи перестелил постельное белье, чего до этого не делал никогда и вообще не обращал внимания на его свежесть.
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5/8  Разгаданный кроссворд. Любовница разгадала кроссворд и вернула журнал туда же, откуда взяла. Откуда ей было знать, что в этой семье у жены такое же хобби.
Фото:
6/8  Вещи не на месте. Когда мужчина хочет произвести на любовницу впечатление, что на самом деле живет один, он убирает с видных мест вторую зубную щетку, тапочки и другие детали, выдающие присутствие женщины в его квартире. Сомнений станет еще меньше, если в корзине для грязного белья обнаружится еще и лишнее полотенце.
Фото:
7/8  Шерсть любимой кошки. В семье родился ребенок с аллергией, и кошку пришлось отдать, как сказал муж, в монастырь. Прошло время, и жена, собирая белье в стирку заметила на носках мужа хорошо знакомую шерсть. Кошку взяла любовница мужа.
Фото:
8/8  Пух пупочный. У некоторых мужчин в пупке скапливаются комочки пуха от одежды. Эти комочки любят вытаскивать не только жены, но и любовницы. Мужчина попался на том, что забыл вложить комочек обратно, после того как его вытащила любовница.
Фото:
Тайное всегда становится явным. Казалось бы, эту прописную истину нужно усвоить еще в школе и перестать обманывать, особенно дорогих сердцу людей. Некоторые мужчины наивно полагают, что об их измене жена не узнает никогда, если они будут вовремя удалять компрометирующие сообщения из памяти телефона и всех доступных соцсетей, не болтать об этом с друзьями и вообще вести себя осторожно. Но женщины не так просты, как может показаться представителям сильного пола, и способны вычислить изменщиков по сущим мелочам. Как работает интуиция проницательных дам — смотрите и учитесь!
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