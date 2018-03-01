Весы и сибас: как женщины узнают об изменах мужей

1/8 Весы. Есть такие, которые запоминают вес человека, встававшего на них последним. Жена увидела неожиданную цифру, а мужу пришлось признаться в измене. Фото: giphy.com

2/8 Сибас. Муж решил порыбачить на одной из сибирских рек, а потом привез жене улов — прекрасных сибасов, которых поймать можно исключительно в море, в пресных водоемах такая рыба не водится. Фото: giphy.com

3/8 Пылесос. Отлично работавший пылесос вдруг перестает "тянуть". Переворачиваете щетку — а там клубок волос не вашего цвета. Фото: giphy.com

4/8 Свежее постельное белье. Муж к возвращению жены с дачи перестелил постельное белье, чего до этого не делал никогда и вообще не обращал внимания на его свежесть. Фото: giphy.com

5/8 Разгаданный кроссворд. Любовница разгадала кроссворд и вернула журнал туда же, откуда взяла. Откуда ей было знать, что в этой семье у жены такое же хобби. Фото: giphy.com

6/8 Вещи не на месте. Когда мужчина хочет произвести на любовницу впечатление, что на самом деле живет один, он убирает с видных мест вторую зубную щетку, тапочки и другие детали, выдающие присутствие женщины в его квартире. Сомнений станет еще меньше, если в корзине для грязного белья обнаружится еще и лишнее полотенце. Фото: giphy.com

7/8 Шерсть любимой кошки. В семье родился ребенок с аллергией, и кошку пришлось отдать, как сказал муж, в монастырь. Прошло время, и жена, собирая белье в стирку заметила на носках мужа хорошо знакомую шерсть. Кошку взяла любовница мужа. Фото: giphy.com