Весы и сибас: как женщины узнают об изменах мужей

Тайное всегда становится явным. Казалось бы, эту прописную истину нужно усвоить еще в школе и перестать обманывать, особенно дорогих сердцу людей. Некоторые мужчины наивно полагают, что об их измене жена не узнает никогда, если они будут вовремя удалять компрометирующие сообщения из памяти телефона и всех доступных соцсетей, не болтать об этом с друзьями и вообще вести себя осторожно. Но женщины не так просты, как может показаться представителям сильного пола, и способны вычислить изменщиков по сущим мелочам. Как работает интуиция проницательных дам — смотрите и учитесь!