5 комплексов в постели, с которыми нужно бороться

Для оргазма нужна любовь. Любовь к мужчине — опционально. Любовь к сексу — весьма желательно. Любовь к себе — обязательно! Все проблемы в сексе начинаются там, где кончается хорошее отношение к себе.

Я некрасивая

Возможны варианты: «Я толстая», «У меня маленькая грудь», «У меня нет попы», «У меня целлюлит»… Людей, которые не стесняются своего тела и могут без проблем демонстрировать себя партнеру — единицы. Почти у каждого есть «пунктик» по поводу собственного несовершенства. А зацикленность на своих (и, кстати, зачастую нами же самими придуманных) недостатках может существенно мешать наслаждаться сексом и испытывать оргазм.

Дело в том, что пока в голове крутятся мысли из серии «я толстая» и т.д. — сфокусироваться на удовольствии, раскрепоститься и расслабиться очень непросто, а иногда невозможно. Более того, у партнера может сложиться впечатление, что вам не нравится секс с ним, и, как результат, у него тоже могут возникнуть комплексы.

Что делать?

Работать над собой — как психологически, так и физически. На самом деле «полюбить себя со всеми недостатками» порой сложнее, чем от недостатков избавится. Для здорового и подтянутого тела достаточно правильно питаться и хотя бы пару раз в неделю заниматься спортом. Однако не забывайте, что сексуальная привлекательность — это не идеальная фигура и красивое лицо. Это движения, запахи, звуки, взгляд… Если партнер занимается с вами сексом, значит ваш образ возбуждает его. Ну и зачем придумывать дополнительные сложности?

Я фригидна

Следующий сексуальный комплекс — отсутствие оргазма. Невозможность достигнуть «пика» нередко воспринимается женщиной как собственная ущербность и неполноценность. И это замкнутый круг: у вас нет оргазма — вы из-за этого переживаете и комплексуете — и это мешает вам получить оргазм.

Что делать?

Женский оргазм зависит от множества факторов, которые можно разделить на психологические и физиологические. Если дело в физиологических проблемах (например, гормональный сбой) или в психологических травмах (например, изнасилование в прошлом), то необходимо обратиться за помощью к специалисту. Во всех остальных случаях нужно заниматься самоисследованием: поиск эрогенных зон, тренировка интимных мышц и т.п. А еще имеет смысл изучить физиологию оргазма и не пропускать ни одного этапа на пути к вершине.

Я грязная

Еще один комплекс, который не дает расслабиться во время секса — страх, что партнер сочтет вкус или запах вашего тела неприятным. Особенно этот страх усиливается, когда дело доходит до оральных ласк или анилингуса. Запах тела не всегда зависит от гигиены и питания. В составе секрета, который вырабатывает организм, присутствуют феромоны, отвечающие за половое влечение. Поэтому, даже если проблем с гигиеной и питанием нет, ваш запах может не понравиться партнеру потому, что вы не подходите друг другу на физиологическом уровне.

Что делать?

Если неприятный запах не вызван заболеванием (в этом случае необходимо идти к врачу), то достаточно просто соблюдать гигиену — принимать душ перед сексом или использовать специальные средства для интимной гигиены. Кстати, в качестве прелюдии можно принять душ вместе. Но если даже в идеально чистом состоянии вы в буквальном смысле «на дух друг друга не переносите» (обычно это взаимно), то надежды на «стерпится слюбится» минимальны.

Я издаю смешные звуки

«Пукающие» звуки иногда «вырываются» из влагалища во время секса. И как бы сексуально вы ни выглядели, такое музыкальное сопровождение может напрочь убить сексуальный настрой. Эти звуки создает воздух, который накапливается во влагалище из-за резких фрикций, а потом выходит наружу. Кстати, чаще всего это происходит, когда вы занимаетесь сексом в позе «догги-стайл».

Что делать?

Эти звуки — один из признаков слабых мышц тазового дна. Ошибочно думать, что интимными мышцами нужно заниматься только после родов. Тренировать интимные мышцы можно начинать сразу после начала активной половой жизни. Тренировки не только помогут избежать таких неприятных сюрпризов, но и заметно улучшат ощущения от секса.

Я не такая!

Общество весьма консервативно в вопросах секса и сексуальных предпочтений. Многие с детства усвоили, что сексуальные эксперименты, мастурбация и т.д. — это удел плохих девочек. А любовь к сексу, изучение своего тела, желание пробовать новое закрепляются в сознании как что-то запретное и неправильное. Если вы во время секса считаете правильным «закрыть глаза и думать об Англии», то оргазма не будет, как бы ни усердствовал мужчина.

Что делать?

Если говорить о своих потребностях вам сложно, попробуйте сделать это не напрямую. Например, посмотрите вместе порно с элементами, которые бы вам хотелось попробовать в сексе. Не избегайте экспериментов с позами: если партнеру не понравится, он сам вам об этом скажет. И главное, начните изучать свое тело: это не стыдно. Стыдно не понимать саму себя.