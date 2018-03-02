К чему должны стремиться все пары

Намечать общие цели и идти к ним — нормальное желание для тех, кто состоит в здоровых и прочных отношениях.

Находиться в одной комнате, занимаясь каждый своим

Вы смотрите сериал в наушниках, он работает. Вы вяжете шарф, он играет в компьютерную игру (или наоборот). Вы не мешаете друг другу и не чувствуете никакого стеснения от того, что не разговариваете целых 40 минут.

Не чувствовать вины из-за того, что у вас не было секса ночью

Потому что вы помните про усталость и плохое настроение. И еще про то, что мы тут все не железные.

Спокойно говорить о своих бывших

Вы никого не обвиняете, не закатываете истерик, а просто и спокойно обсуждаете — если уж вопрос был вынесен на повестку дня. То, что вы можете рассказать своему мужчине о бывшем и причинах расставания с ним, говорит о вашем доверии к партнеру. А ваша способность без скандала выслушать его историю о предыдущих отношениях свидетельствует о победе здравого смысла над эмоциями. Конечно, не стоит тратить на разговоры о бывших слишком много времени, но иногда «разбор полетов» может помочь вам не стать бывшими друг для друга.

Наслаждаться обществом друг друга

А не постить бесконечные фотографии, подтверждающие факт ваших отношений, во все мировые соцсети. Счастье любит тишину, помните?

Решать, что вы будете есть, за 15 минут (максимум)

И не ссориться по этому поводу!

Спать в одной постели

И не считать это настоящим кошмаром.

Радоваться тому, что у вас теперь общие друзья

Точнее, тому, что его друзья стали вашими друзьями (и наоборот). Очень приятно, когда люди, которых вы знаете со школы, принимают вашего любимого мужчину как родного.

Узнать друг друга как можно лучше

Так, чтобы даже покупка подарка на День рождения была для вас удовольствием, а не пыткой.

Гордиться друг другом

И делать это без тени зависти. Вы искренне рассказываете своим друзьям, какой ваш мужчина невероятный, причем, делаете это не только через неделю после первого свидания, но и через 5 лет совместной жизни.

Научиться обращаться с деньгами

Совместно решать, сколько и на что тратить. Найти баланс, перестать спорить по финансовым поводам и скрывать друг от друга размер вашей зп.

Аргументированно спорить

Решать проблемы можно и без скандалов, которые вызывают у ваших соседей желание вызвать полицию. Спорьте по существу, избегая взаимных оскорблений. И еще постарайтесь не быть персонажем анекдота из серии «Ты обиделась? — Нет. Сильно? — Да». Если вас что-то не устраивает, это лучше обсудить.