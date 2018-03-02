Жесты мужчины, которые могут оказаться манипуляцией

Когда встречаешь харизматичного обаятельного мужчину, сложно не поддаться его очарованию. Проблема в том, что такие люди могут использовать свою неотразимость для манипулирования окружающими. Жаль, что они не ходят с надписями на груди «Я разрушу твою жизнь», но даже если бы и ходили, вряд ли тебя бы это остановило, ведь он же сама внимательность и искренность!

Нарциссы могут быть чрезвычайно приветливы и обаятельны на первых этапах общения. В один момент режим обольщения отключается, и вот ты уже недоумеваешь, как могла связаться с таким самолюбивым и беспринципным типом.

Чтобы заметить разницу между тем, кто действительно хочет тебе понравиться, и тем, кому это нужно для манипуляции, важно знать эти опасные привычки, которые кажутся милыми.

1. Повторяет твои жесты

Мы уже рассказывали, как твое тело реагирует на флирт. Один из факторов того, что между людьми есть взаимная симпатия, — они начинают подражать движениям друг друга. Обычно это не очень заметно им самим, потому что происходит неосознанно. Манипулятор будет акцентировать внимание на этой особенности, чтобы проникнуть к тебе в доверие и создать связь. Если вы одновременно потянетесь за одним предметом или скажете хором слово, он будет улыбаться и комментировать то, насколько вы похожи. Когда замечаешь, что такое происходит, лучше дистанцироваться и спросить себя, действительно ли между вами столько общего, или он хочет, чтобы ты так думала.

2. Использует гипнотический взгляд

Визуальный контакт — отличный способ показать человеку, что он важен, и его замечают. Чувствуешь на себе сосредоточенный сверлящий взгляд — значит, манипулятор хочет проверить границы дозволенного. Он может при этом сказать что-то неудобное или откровенное, чтобы понаблюдать за твоей реакцией.

Постарайся ослабить визуальный контакт, когда он становится слишком интенсивным. Ты не обязана выдерживать эти зрительные атаки и можешь в любой момент отвернуться или переключить внимание на что-то другое.

3. Нарушает границы в игровой форме

Цель обаятельного манипулятора — привлечь внимание, расположить и как можно скорее получить власть над тобой. Чтобы проверить свои возможности, он может делать тонкие попытки нарушить твое личное пространство. Коснуться как бы невзначай, обнять во время приветствия, сесть чуть ближе, чем требуется. Если тебе от этого некомфортно, скажи ему прямо. Это покажет, что его уловки не действуют, и ты не готова терпеть вторжения на свою территорию.

4. Откровенничает

Обаятельные люди умеют разговаривать красиво и убедительно. Знают, как зацепить тебя в разговоре. Нарцисс заставит почувствовать, что он тебе доверяет, что ты особенная. Когда привыкнешь к такому отношению и постоянному вниманию, он может внезапно отдалиться. Ты будешь чувствовать, что тебе не хватает его общения, и пытаться вернуть благосклонность, тем самым сама вручишь ему рычаг манипуляции.

5. Делает много комплиментов

Когда человек без конца рассыпается в любезностях, это всегда должно настораживать. Особенно если чувствуешь, что многие комплименты не так уж и справедливы по отношению к тебе. Приятные слова располагают, усыпляют бдительность, и это свойство выгодно манипулятору. Важно понимать, какова мотивация такого человека: подчеркнуть достоинства и завоевать твое сердце, или использовать тебя в своих меркантильных целях.

6. Контролирует тебя через заботу

Проще всего скрыть манипуляцию под заботой, ведь на нее сложно реагировать негативно. Фразы: «Я тебя хорошо понимаю», «Я знаю, как будет лучше для тебя», «Обязательно прими мою помощь, я же для тебя стараюсь», — попытка манипулятора навязать человеку свои представления и желания. В этом случае очень важно уметь отказывать вежливо, но твердо. Нет ничего плохого в том, чтобы не принимать помощь, если ты в ней не нуждаешься.

Так же как не каждый встреченный тобой мужчина имеет благие намерения, не каждый обаятельный человек хочет использовать тебя. Поддавшись чужому очарованию, важно помнить о реальных намерениях людей и сохранять адекватность. Доверяй своей интуиции, часто именно она чувствует подвох.