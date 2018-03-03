Не уйдет: как влюбить в себя мужчину за 10 минут

Опытная девушка всегда найдет способ, как очаровать мужчину за считанные минуты. Если вы еще не владеете искусством обольщения в полной мере, мы подскажем, как это исправить.

Для начала выбросьте из головы все советы на эту тему. Обычно они вертятся вокруг одних и тех же наскучивших постулатов: наденьте красное, больше слушайте, чем говорите, и еще вдобавок не пишите ему первой, чтобы казаться недоступной.

Как показывает практика, образ прекрасной тихони, ждущей чьей-то инициативы, вовсе не гарантирует успех операции. Здесь более эффективно работают интеллектуальные техники. 1. Первое впечатление

Ученые давно доказали: когда мы видим человека впервые, значение имеют первые 3–7 минут общения. В это время мозг анализирует речь собеседника, моментально оценивает такие детали, как мимика, жесты, интонация, настроение.

Поэтому ваша главная задача — оставить неизгладимое первое впечатление. Только избавьте его от крайностей, не нужно прилетать в ресторан на вертолете. Просто демонстрируйте хорошее настроение, позитивный настрой к жизни, а все проблемы, если такие есть, забудьте как минимум на время этого вечера. Другими словами, будьте лучшей версией себя. 2. Язык тела

Считается, что человек полностью расположен к собеседнику, когда занимает положение тела, сидя прямо перед ним. Но это не наш случай. На свидании стоит следовать противоположному методу. Располагаясь за столиком, сядьте к нему полубоком, открывая при этом его взору шею. Это едва ли не самая волнующая часть тела женщины в невербальном контакте. Расслабленно наклоните голову немного вбок и смотрите на объект как будто через плечо.

Установите контакт глазами. В сфере рабочих отношений взгляд глаза в глаза считается символом угрозы, а в романтических, наоборот, означает заинтересованность и притяжение. Если стесняетесь встречаться с ним глазами, то смотрите на его губы — у такого взгляда тоже имеются соблазняющие функции. 3. Прикосновения

В зависимости от ситуации можно допустить прикосновения уже на первом свидании, только произойти это должно как будто случайно. Тут все зависит от вашей фантазии и изобретательности. Лучше постарайтесь подстроить все так, чтобы ситуация выглядела максимально убедительной, но, если он вас и разоблачит, не страшно. Мужчине, скорее всего, польстят ваши старания, и он не станет говорить в лоб о своих подозрениях. Подобный исход только добавит пикантности моменту, к тому же мужчины любят смелых и решительных женщин.

На будущее запомните, что прикосновения активируют сердцебиение, учащают кровообращение и заставляют организм выделять окситоцин, поэтому грех не использовать такой шанс.

Если вы та еще скромница и стесняетесь споткнуться и упасть к нему в объятия, сосредоточьте внимание на месте от локтя до ладони. Эта зона обладает достаточной чувствительностью, и при этом такие прикосновения не намекают так явно на секс. 4. Соблазнительный голос — 80% успеха

А сейчас вы услышите кое-что действительно неожиданное. В первые секунды общения мужчина слышит прежде всего звук голоса дамы и только потом анализирует смысл сказанных ею слов. Психологи давно определили, что притягательность для мужчин скрыта в тембре голоса женщины. Поэтому один из ключевых элементов, создающих неповторимость и глубину любого женского образа, — это ее голос. 5. Психологические уловки

Техника присоединения — залог и непременное условие успеха любой коммуникации. В разговоре употребляйте выражения: «Я такая же, как и ты», «У меня была похожая ситуация», «Я тебя понимаю», «Мы похожи», — и т. д. Это создаст неосознанную эмпатию, так как людям приятно быть рядом с теми, кто их понимает и разделяет взгляды.

Принимайте позы, схожие с позами мужчины, но не прибегайте к явному копированию, иначе это может вызвать обратную реакцию: партнер подумает, что вы его передразниваете, и вы потеряете контакт. Проще говоря, если у вашего спутника зачесался нос, не следует тут же теребить свой.

Лучше всего «отражать» движения рук или мимики, они менее осознанны, и ваш кавалер не заметит имитации.