Половое воздержание опасно для женщин

Ученые заявили, что отсутствие интимной жизни плохо сказывается на женском организме. Медики провели несколько научных исследований и пришли к выводу, что если у женщины долго нет секса, то ее тело находится в состоянии стресса.

Из-за полового воздержания начинают сильнее проявляться менструальные боли, а также истончаются стенки влагалища. А из-за этого бывает сложнее восстановить нужный ритм сексуальной жизни. К такому выводу пришла американский врач, психотерапевт и сексопатолог Сари Купер.

Люди, у которых нет регулярной интимной близости, начинают чувствовать вялость организма и они хуже могут сконцентрировать свое внимание.