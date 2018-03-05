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Половое воздержание опасно для женщин
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Половое воздержание опасно для женщин 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: depositphotos
Ученые заявили, что отсутствие интимной жизни плохо сказывается на женском организме. Медики провели несколько научных исследований и пришли к выводу, что если у женщины долго нет секса, то ее тело находится в состоянии стресса.
Из-за полового воздержания начинают сильнее проявляться менструальные боли, а также истончаются стенки влагалища. А из-за этого бывает сложнее восстановить нужный ритм сексуальной жизни. К такому выводу пришла американский врач, психотерапевт и сексопатолог Сари Купер.
Люди, у которых нет регулярной интимной близости, начинают чувствовать вялость организма и они хуже могут сконцентрировать свое внимание.
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