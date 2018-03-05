Как часто паре нужен секс, чтобы быть счастливыми

Секс играет важную роль в отношениях, помогая укрепить связь с партнером, к тому же он полезен для здоровья и является одним из важных факторов счастья человека. Некоторые пары страдают из-за нехватки интима, что приводит к образованию дисгармонии в отношениях и сказывается на самочувствии.

Ученые выяснили, что гормон окситоцин заставляет партнеров после секса более нежно относиться друг к другу. Долгая пауза между занятиями любовью может навредить отношениям, поэтому эксперты постарались выяснить, насколько часто необходимо предаваться страсти, чтобы избежать проблем в паре.

Психологи из разных стран провели опросы среди пар разного возраста, чтобы выяснить, сколько раз за определенный период времени им необходимо заниматься сексом, чтобы чувствовать себя счастливо и удовлетворенно. Некоторые занимаются любовью по нескольку раз на день, а другие отметили, что им достаточно 3-4 раз в неделю, чтобы не испытывать неудовлетворенности. Однако большинство пар сходились во мнении, что не придерживаются особого графика, а подстраиваются под желание друг друга и остаются при этом достаточно близки.

Проблема возникает тогда, когда в паре имеется дисгармония на почве желания, когда один партнер хочет предаться страсти, а другой — нет. Дело в том, что у каждого человека уникальное либидо, и иногда в паре частота желания попросту не совпадает. Поэтому сексологи не могут советовать определенное количество секса, и влюбленным самостоятельно задавать ритм своей сексуальной жизни.

Ученые отмечают, что при взаимопонимании партнеры будут удовлетворены сексом, но только если предпочтут заниматься им, когда обоим этого захочется. Если сексуальный темперамент не совпадает, то всегда есть возможность договориться. Но если даже это не помогает, то для сохранения отношений лучше обратиться к эксперту, который обязательно поможет найти решение.]]>