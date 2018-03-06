Стало известно, почему распадается половина браков

Почему половина браков заканчиваются разводом

Бизнесмен и общественный деятель, вице-президент Международной академии доброты (да, есть и такая) Аркадий Пекаревский исследует вопрос, почему все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые — несчастливы каждая по-своему. Получилось короче, чем « Анна Каренина » у Толстого.

Родившись и прожив всю свою жизнь в Петербурге, я наблюдал в нашем любимом городе огромное количество отношений: как семейных, так и тех, которые таковыми не стали. И всегда говорил себе: «как же они (отношения) похожи, и в тоже время, как же они все отличаются друг от друга». Вопрос отношений между полами встает у каждого мужчины. И самое удивительное, что никто точно не может сказать, в каком возрасте это происходит. Вернее, в каком возрасте детства. А вопросы все одни и те же:

1. Как встретить любовь всей своей жизни (или хотя бы большей ее части). Ну, или просто встретить девушку, которая вызовет в тебе желание сворачивать горы;

2. Как сделать, чтобы эти отношения длились вечность (ну или хотя бы месяц, неделю, или хотя бы продолжились после первого секса);

3. Как добиться того, чтобы отношения приносили радость, чтобы они не затухали, не напрягали, не превращались в обузу.

Когда-то на уроках математики учителя говорили нам, что простые уравнения бывают с одним неизвестным или с двумя неизвестными. Но вопрос отношений между полами — это уравнение со всеми неизвестными.

Каждый мужчина хочет иметь одну семью на всю жизнь

Я встречал в Петербурге, к сожалению, не очень много семейных пар, которые прожили жизнь вместе и счастливо. Или, может быть, правильнее сказать — прожили в гармонии. А вот в городе Ленинграде, особенно до перестройки, практически у всех у нас родители и бабушки-дедушки жили всю жизнь вместе. Но вот в гармонии ли и счастье — это большой-большой вопрос. Чаще всего крепость браков определялась финансовый невозможностью выстроить альтернативную бытовую жизнь для мужчины, оставившего семью: денег элементарно хватало только на поддержание более-менее приличного уровня существования в одной. Да и разведенный человек считался в обществе каким-то неполноценным.

Но уже к середине 1990-х, к сожалению, наметилась тенденция регулярной смены семей: появилась возможность создавать и обеспечивать два и более домов. Однако финансовые возможности — далеко не всегда определяющие в том, проживешь ли ты всю жизнь в одной семье или сразу в нескольких. Ведь, как мне кажется, подсознательно, каждый мужчина хочет иметь одну семью на всю жизнь: чтобы рождать детей с любимой женщиной, растить и воспитывать, радоваться их успехам и достижениям, разделять печали. Абсолютное большинство мужчин не хочет существовать в формате «папы выходного дня».

И вот возникает главный вопрос: «Почему так?» Почему один проживает в одной семье в счастье, другой успевает создать несколько историй, и каждый новый поход во Дворец бракосочетаний на Английской набережной становится счастливым, а третий так ни разу и не встречает свою любовь. Даже нормальных отношений у человека не получается — отношений, наполненных гармонией, наслаждением друг от друга, трепетом от нахождения рядом второй половины. Почему такое случается? Если вы думаете, что я дам вам ответ на этот вопрос, то хочу вас расстроить: думаю, что ответ на него знает только Бог. Но есть и приятная новость: кое-какими выводами я готов с вами поделиться.

Наблюдая счастливые пары, я с удивлением обнаружил, что почти во всех из них оба участника далеко не модельный внешности. В одной книге я как-то даже прочитал, что на любовь не влияет три «В»: Внешность, Вес и Возраст.

Дальнейшие наблюдения привели меня к умозаключению, что счастье не зависит от финансового благополучия семьи.

И ответ на этот вопрос о природе семейного счастья тесно связан с ответом на другой, главный вопрос, который я часто сам себе задаю: «Почему один рождается в бедной африканской деревне, и всю жизнь нищенствуют, а другой появляется на свет в семье миллиардеров и всю жизнь наслаждается жизнью?» Кто-то говорит, что так случайно получилось, кто-то верит, что каждый человек в своей новой жизни отвечает за поступки прошлой. У каждого свое мнение на этот счет, но однозначно есть какое-то непонятное распределение там «наверху» — где, когда и кем должен родиться человек. Такая же история и со счастьем: одному суждено его встретить, и, может быть, даже неоднократно, а другому — нет.

Если рассматривать те пары, в которых что-то пошло не так, всегда находятся ключевые точки, после которых произошел раскол. Даже малозначительное, на первый взгляд, событие, которое требует принятия решения, определяет, как пойдет жизнь пары дальше. Заехал муж за женой после особенно напряженного дня на какую-то презентацию, попросил ее поехать с ним домой: если она ответит согласием, развитие семьи пойдёт в одну сторону, а если решит еще немного потусоваться, отношения пойдут в другую. Анализируя истории разводов, выясняешь, что случаются они задолго до того момента, когда фактически развелись муж с женой. Это может произойти за три года, а то и лет за семь до юридического оформления. Как показывает практика, даже если жена застала мужа в постели с любовницей, это не всегда становится причиной развода. Да, последней каплей, но не основной причиной. Просто к этому моменту накопилось слишком много обид и противоречий.

Но надо понимать, что развод всегда неприятен обеим сторонам. И всегда дается возможность выбора. И всегда надо помнить, что любовь — это божественный дар, и если уж он получен, то им надо наслаждаться. Как говорится в одном эзотерическом учении: «на этой планете есть только две вещи, которых нет ни на каких других планетах — вкусная еда и любовь».