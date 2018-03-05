18 вещей, которые люди поняли после развода

Брак — это не просто красивое мероприятие с цветами, гостями и платьем принцессы. Это кое-что, над чем нужно работать. Каждый день!

Некоторые стороны семейной жизни вас неприятно удивят. Потому что одно дело романтика, цветочки, обнимашки, а другое — суровый быт. Впрочем, если ваша любовь настоящая, она поможет вам пережить все сложности. Если нет — кораблик пойдет ко дну. Быстро пойдет.

На соседском газоне трава всегда зеленее, но вы не знаете, на какой почве она растет. Иными словами, никогда не угадаешь, что на самом деле стоит за мимишными на вид отношениями вашей знакомой пары.

Прежде, чем надеть кольцо (даже очень красивое и с огромным бриллиантом), подумайте: а вы точно готовы состариться рядом с этим человеком? Точно-точно?

Находить радость в простых повседневных мелочах может оказаться куда сложнее, чем вам кажется в начале отношений.

Учитесь друг у друга, не не превращайтесь в занудную Марьиванну из 5 «А».

Иногда брак требует от вас жертв. Может быть, даже таких, к которым вы не были готовы. Например, когда ваш партнер заболеет, вам придется за ним ухаживать (да, даже с риском заразиться).

Если вы все время испытываете стремление контролировать своего партнера, то это не любовь. Это токсическая зависимость. В обратном направлении тоже работает. Присмотритесь.

Давайте партнеру (и себе) время на отдых. Мы не можем быть лучшими версиями себя в режиме 24/7.

Не торопитесь. В браке совершенно не нужна спешка и излишнее давление.

Иногда в повседневности будут мелькать моменты настоящего счастья. Наслаждайтесь ими!

Охраняйте свою личную жизнь от стороннего вмешательства. Ваши близкие имеют права знать, но они не имеют права навязывать свою точку зрения в тех вопросах, которые касаются только вас двоих.

Не обманывайте. Ложь может разрушить даже самый крепкий союз.

Не вступайте в брак с человеком, в котором вы сомневаетесь. И с которыми не можете на 100% быть собой. Играть в совместной жизни очень непросто.

Счастливый брак не возможен без точек соприкосновения. Вам придется постоянно искать и обновлять их. Это не всегда бывает просто, зато работает безотказно.

Компромисс — великая вещь. Уступайте.

Прощайте.

Не обещайте того, чего не можете сделать. И вообще, не давайте обещаний слишком часто.