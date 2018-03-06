8 верных признаков супружеской измены

Порой интуиция подсказывает, что муж вам изменяет, хотя доказательств у вас вроде нет. Хуже того, порой мы принимаем за интуицию банальную ревность. Как отличить свои страхи от реальных проблем в отношениях?

Допуская хотя бы мысль о мужской полигамности, любая жена оказывается перед выбором: либо делать вид, что ничего не происходит, и оставаться в счастливом неведении, либо докапываться до истины. Что потом делать с добытой истиной, отдельный вопрос.

Нет уникального способа, который на сто процентов определит, что мужчина изменяет, изменил или хочет сделать это в будущем. Причин для несвойственного ему поведения может быть масса.

Возможно, его просто терзают мысли о собственной нереализованности, у него неприятности на работе или болит живот. Бывает всякое. Но, конечно, есть несколько тревожных признаков, которые могут намекать о его неверности. Стало мало секса

Интимные отношения служат своего рода лакмусовой бумажкой для пары. Многое женщина может эмоционально прочувствовать во время близости. Если у мужчины без каких-либо явных на то причин радикально меняется поведение (возникает ощущение полной отстраненности, раздражения или отсутствует желание), это повод задуматься. Если секса просто стало значительно меньше, это может означать, что боец не справляется на два фронта. Стало много работы

Самая банальная из всех отговорок, маскирующих адюльтер: «У меня много работы». Если дел стало подозрительно много, они не заканчиваются, а специфика должности вообще не предполагает сверхурочной занятости, то есть основания насторожиться. Кроме того, если стало больше работы, то, по идее, денег тоже должно стать больше. Если денег становится все меньше, есть основания полагать, что они, как и время, тратятся на любовницу. Постоянно возникает форс-мажор

Если неверный муж не в состоянии изобразить много работы и много денег, он начинает то и дело вляпываться в какие-то дурацкие ситуации: его машина постоянно ломается, автобусы не ходят, а денег на такси нет, смертельно заболевший друг просит подежурить у его постели до приезда «Скорой». Муж срастается с телефоном

Вряд ли он, находясь дома, будет в открытую общаться с любовницей по телефону: это как минимум недальновидно. Но по его «взаимоотношениям» с мобильником многое можно сказать. Если раньше он легко мог дать свой телефон жене, чтобы та посмотрела что-то в интернете, то сейчас даже в туалет ходит со смартфоном, лишь бы не выпускать его из рук и из виду. Внезапные ночные смс, сброшенные звонки, изменение или установка пароля на телефон красноречивее любых слов. Внезапно появилась тяга к здоровому образу жизни

Если мужчина, к примеру, никогда раньше не занимался спортом и на дух не переносил утренние пробежки, а сейчас пропадает в спортзале, то это как минимум странно. Возможно, к таким переменам его подтолкнула новая любовь? Стало много подарков

Казалось бы, радоваться надо. Но если несколько лет подряд вы получали презенты только на день рождения и на 8 Марта, а теперь без повода и два раза в неделю, это настораживает. Может быть, муж пытается загладить свою вину? Нашлись презервативы

Если вы используете гормональную контрацепцию или, скажем, установили внутриматочную спираль, а муж в бумажнике держит презервативы, то это не контрацепция. Это улика! Хотя если вы не используете таблетки и спирали, то вам нечем припереть изменника к стенке: презерватив — это забота и ответственность. Потерялось кольцо

Ну или не потерялось, а просто «забыл надеть». Или «пальцы отекают». Может, конечно, и отекают. А может, он кому-то врет, что не женат.

В общем, кто ищет, тот найдет. Кто роет, тот докажет. Все перечисленные пункты, конечно, могут иметь и какое-нибудь другое, совершенно невинное объяснение. В конце концов, может у человека и впрямь полоса неудач: машина ломается, автобусы не ходят, кольца пропадают, коллекторы звонят на мобильный — естественно, ему не хочется секса. А презервативы подбросили.