Седокова бросила вызов Рудовой

Певица Анна Седокова решила доказать Наталье Рудовой, что ее страница по-прежнему остается сексуальной. «Я решила, что нужно что-то делать, потому что я скучная телка (это наше ругательство корпоративное) и я же мать», — отметила Седокова и опубликовала фото банана.

Женщина призналась, что считает банан невероятно сексуальным. «Предлагаю тебе батл, Наташа. А можете, пожалуйста, его (банан) лайкнуть, вам же не сложно, а банану приятно», — попросила у читателей Анна.

Певица объявила свои условия спора: если фото с бананом наберет больше «лайков», чем последнее фото с Рудовой, Седокова будет весь день постить «только секс», а Наталье придется воздержаться от своих секси фото и видео.

Как отметили поклонники, они постарались активно ставить «лайки», поэтому достаточно быстро фото с бананом стало намного популярнее, чем фото Натальи Рудовой.