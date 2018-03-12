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Седокова бросила вызов Рудовой
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Седокова бросила вызов Рудовой 

Russianshowbiz.info 12 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Седокова решила доказать Наталье Рудовой, что ее страница по-прежнему остается сексуальной. «Я решила, что нужно что-то делать, потому что я скучная телка (это наше ругательство корпоративное) и я же мать», — отметила Седокова и опубликовала фото банана.
Женщина призналась, что считает банан невероятно сексуальным. «Предлагаю тебе батл, Наташа. А можете, пожалуйста, его (банан) лайкнуть, вам же не сложно, а банану приятно», — попросила у читателей Анна.
Певица объявила свои условия спора: если фото с бананом наберет больше «лайков», чем последнее фото с Рудовой, Седокова будет весь день постить «только секс», а Наталье придется воздержаться от своих секси фото и видео.
Как отметили поклонники, они постарались активно ставить «лайки», поэтому достаточно быстро фото с бананом стало намного популярнее, чем фото Натальи Рудовой.
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