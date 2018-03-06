Как на первом свидании понять, что вы не понравились

Если парень выкинул что-то из нижеперечисленного на первом свидании, гоните его в шею без лишних сомнений и ни в коем случае не настаивайте на продолжении знакомства. Судя по всему, вы ему не понравились, и он включил «плохиша» в попытках вызвать у вас отвращение.

Итак: Он постоянно переспрашивает ваше имя

Валит все на плохую память и усталость, мол, вы уже не в том возрасте, чтобы на свиданиях блистать. Параллельно называет вас чужим именем либо придумывает к вашему имени смешные синонимы или созвучия (на этой стадии постарайтесь не запустить ему вилкой в глаз).

Уткнулся в телефон с улыбкой

Вы начинаете подозревать, что там живет целый мини-гарем или как минимум общий чат из его любовниц. На такую реакцию он и рассчитывает! Поэтому для еще большей убедительности раз в 4–5 минут отправляет кому-нибудь сообщение и с хитрой ухмылкой сутенера реагирует на каждый писк телефона.

От него пахнет чесноком

Перед встречей с вами он употребил хорошую дозу (для иммунитета, конечно, полезно, а вот для близкого общения…), подсел к вам поближе и шепнул что-нибудь романтичное, но не в ухо, а в область носа.

Жмотничает изо всех сил

Предлагает вам проехать до ресторана (до дома, до кинотеатра и т. д.) на троллейбусе — романтика и для экологии полезно. Все время канючит, как все дорого, как понизилось качество обслуживания со времен нефтяных нулевых и как его бесят банкоматы с комиссией. В ресторане, естественно, заказывает закуску и десерт — два блюда на двоих.

Начинает вспоминать прошлое

Рассказывает вам про свою школьную любовь, про секретаршу бывшего начальника, с которой у него было горячее свидание на парковке, еще про какую-то красотку, на которой он чуть не женился на прошлой неделе. Приправляет каждую историю эмоциями и описательными подробностями, чтобы еще больше вас раздразнить.

Описывает свою квартиру

А именно в красках рассказывает вам про соседей по дому: один разводит шелкопрядов, другой играет в покер по ночам, а третий, похоже, названивает девушкам по объявлению с последней страницы газеты. И намекает, что квартира сама по себе немаленькая, но стиральная машинка все равно почему-то не поместилась…

Включает профессора

Узнает ваши взгляды на любую тему — выборы, вегетарианство, феминизм и т. п. И сразу же начинает отстаивать свою противоположную позицию: мол, на одних брокколи и помереть можно (утверждают британские ученые!), а из-за излишней свободы женщин мужчины скоро вообще исчезнут с лица планеты.

Говорит о сексе нагло и в открытую

Перечисляет парочку своих любимых поз, делает подробный критический обзор на тему смазок и критикует презервативы за «ненатуральность ощущений». Финиш!