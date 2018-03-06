Как живут сторонники свободной любви

«Свободная любовь». Услышав эти слова, большинство представляет себе кучу чудаковатых людей, безостановочно предающихся разврату.

Конечно, бывает и так. Но свободная любовь, или полиамория, включает в себя многое другое. Это очень обширный комплекс отношений со своими устоями, правилами и даже чем-то вроде кодекса чести.

“Я думала, я шлюшка какая-то. А, оказалось, это полиамория” Сегодня «Умный журнал» решил узнать о жизни адептов свободной любви из их собственных уст. Они расскажут, была ли свободная любовь в СССР и испытывают ли они ревность друг к другу. Также вы узнаете, только ли в сексе дело, кому не стоит лезть в полиаморию, и как там решают вопросы продолжения рода.

Люди по-разному осознают то, что не могут найти удовлетворения в отношениях с одним партнёром.

Многие приходят к этому через конфликт и внутреннюю борьбу:

“Я всегда чувствовала, что мне может понравиться не один человек, а ещё кто-то. Но сначала это было тяжело принять — я просто думала, что это неправильно, что это грязно, погано. Что всё это называется одним словом — «шлюха».

Кто-то же, даже живя в консервативном СССР, осознавал свои наклонности вполне спокойно:

“Я не спеша осознавал, что я такой и что это правильно. Воспитывался я в конце 1980-х — начале 1990-х в среде хиппи, студентов МГУ , туристов, художников. Там свободные отношения были почти нормой, плюс я совсем не ревнивый. Я просто не понимал: если мне всего хватает, то почему не разрешить партнёру разнообразие?

То, что девушка легла с тобой в постель, не порождает никаких обязательств ни у неё перед тобой, ни у тебя перед ней. Сегодня ей захотелось переспать с тобой, а завтра — с твоим приятелем. Имеет право, ревновать просто бессмысленно. Но это не исключает того, что ты можешь сам осмысленно принять какие-то обязательства”.

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Знак бесконечности на фоне сердца — символ полиаморных отношений

Кто-то говорит о своей «трансформации» с юмором:

“Я всегда такой была, просто я подозревала, что я шлюшка какая-то. А потом узнала, что это называется полиамория”.

“Для меня очень важно, что можно влюбляться. Можно влюбляться, хотя ты уже, вроде бы, любишь одного человека. Это меня больше всего пугало в традиционных отношениях — что, я теперь больше никогда не влюблюсь?! В смысле? Теперь нельзя?!”

Тем не менее, приверженцы свободной любви считают крайне важными именно серьёзность, честность и осмысленность полиаморных отношений:

“Я дожила до полиамории, будучи честной с самой собой. Все люди испытывают разные порывы. Если ты честен сам с собой, если начинаешь разбираться, откуда ноги растут у того или иного порыва — то не исключено, что ты можешь найти в себе и полиаморию”.

“Если у вас любовные отношения с несколькими людьми, но они об этом не знают — это не полиамория. Если ваш партнёр хочет встречаться с другими, и вы ему это позволяете, хотя сами страдаете — это тоже не полиамория. Это большое терпение и нелюбовь к себе”.

От неосторожного, необдуманного погружения в полиаморию предостерегают и психологи. Так, практикующий психотерапевт и интернет-блоггер Дарья Бондарь, рассказала о своём опыте подобных отношений. Она отмечала, что полиамория принесла ей тяжелейший стресс от необходимости переступать через собственные поведенческие стереотипы, через ревность и потребность в надёжном партнёре. Но при этом данные отношения принесли ни с чем не сравнимый опыт общения, когда со своим партнёром можно обсудить действительно всё, что угодно.

Дарья также говорила, что часто в свободную любовь приходят обычные люди, которые просто не желают расставаться с ярким полиаморным партнёром. Такие случаи угрожают серьёзной психологической травмой.

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Дарья Бондарь

Ревность, хаос и море любви

Впрочем, ревность доставляет неудобства и опытным полиаморам:

“У одного из моих партнёров появилась вторая девушка, и мы её взяли с собой отдыхать на море. Получилось так, что мы разделились на две пары. Меня начало накрывать: как так, он мой, а внимания я совсем не получаю.

Другой мой партнёр сейчас находится в двух ветках постоянных отношений. Я знаю его девушку, но интереса к общению с нами она не проявляет. В один момент мне показалось, что он слишком много внимания уделяет своей клубной жизни, этой девушке и по первому зову бежит к ней. Я себя чувствовала обиженной и даже объявила ему: «Всё, забираю детей и ухожу».

Помимо периодических уколов ревности, полиаморы могут испытывать неудобства из-за очень сложной структуры своих любовных отношений. Иногда такие конструкции получаются действительно головоломными:

“Моя нынешняя девушка Нина влюблена в гражданского мужа Кати и в меня одновременно, при этом Катя — в некотором роде моя любовница. Есть ещё любовница Инна. Кроме того, Нина — любовница в паре Кати с её молодым человеком.

При этом у меня есть ещё минимум две любовницы, которые появляются редко, но тем не менее остаются в этом статусе. Да, у Нины есть резервный любовник в родном городе, а у меня есть минимум один приятель, который периодически спит с моими женщинами. Я совершенно не против — впрочем, я с его женщинами иногда тоже”.

Один из самых знаменитых полиаморов России — блогер и модель Анна (известна под псевдонимом Зап) рассказывает:

“Бывает равносторонний треугольник — это когда девочки любят и мальчика, и друг друга. Бывает такая же история, когда в отношениях два мальчика и девушка. Эта структура может быть закреплена и никто другой в неё не допускается — получается такая моногамия на троих.

А бывает, наоборот, структура совершенно открытая, можно с кем угодно ещё заниматься сексом и иметь отношения. Количество участников может быть совершенно разным — пять, шесть, семь, сколько угодно. И все они по-разному между собой договариваются. Часто встречаются пары, где один из партнёров моногамный, а другой полиаморный или полигамный”.

Полиаморы жалуются, что в таких конструкциях подчас приходится едва ли не сложнее, чем в традиционных моногамных парах:

“У тебя появляется много партнёров — и ты понимаешь, что все они хотят от тебя внимания, любви и ласки. Когда ты, как и любой человек, хочешь побыть наедине — все начинают обижаться. Несмотря на то, что это полиаморные, мать его, отношения — начинают обижаться! Это отнимает много времени.

И возникающие ссоры разрешать тоже сложно. Когда в моногамных отношениях ты ссоришься, то всё понятно. Вы один на один и либо миритесь, либо расходитесь. А здесь — много людей, все принимают участие и… это становится очень тяжело. Поди попробуй потом со всеми помирись”.

Плюсы в полиаморных отношениях для каждого свои. Кто-то отмечает, что интенсивное общение с большой группой людей очень хорошо развивает социальные навыки. Кому-то важно именно разнообразие партнёров, причём, не обязательно сексуальных.

Некоторые полиаморы дифференцируют свои потребности по конкретным людям: с кем-то ходят в кино, с кем-то спят, с кем-то живут постоянно. Здесь тоже есть свои преимущества — если не получается хорошо провести время с одним, то можно найти другой вариант. Но есть и свои подводные камни — человек может стать незаменимым для удовлетворения какой-либо потребности:

“В такой момент начинается что-то, похожее на ревность. Я начинаю раздражаться: «Эй, чувак, ну где тебя носит?! Мне надо посмотреть с тобой сериал! У нас с тобой сериальная моногамия!»

Главное же достоинство подобных отношений, которое отмечают многие — это огромная эмоциональная наполненность жизни. Полиаморы утверждают, что получение любви и внимания от многих партнёров переполняет их позитивной энергией и, в свою очередь, даёт возможность делиться этой энергией со всеми. А как же дети?

Продолжение рода — это один из самых проблемных моментов в полиамории. Большинство полиаморов-женщин на вопрос о возможной беременности отвечают, что сделали бы аборт.

Здесь влияет и сам формат отношений, где свобода и возможность выбора ставится во главу угла. Важным является также тот факт, что подобное мировоззрение не принимается обществом, и воспитанному в рамках свободной любви ребёнку может быть трудно адаптироваться в обычной жизни.

Тем не менее, как можно было видеть в одном из рассказов выше, существуют и обратные примеры. Некоторые отмечают, что полиаморные отношения могут быть для детей даже лучше — они будут получать больше любви и внимания со стороны нескольких участников.

Нередко, впрочем, эти вещи просто пускаются на самотёк:

“От детей я ничего не прячу, мои отношения с обоими партнёрами дети прекрасно видят. Пока они маленькие, у них вопросов нет”.