Тест: а не нимфоманка ли вы часом?

Если вы уже не контролируете свою сексуальную жизнь, а вы все подстраиваете под нее — это первый и самый явный признак того, что с вами что-то не так и приоритеты пора менять.

Сексуально зависимые люди обладают повышенным либидо. Многие считают это характером поведения, но врачи склонны полагать, что это физическая особенность организма. Где же грань между любвеобильностью и нездоровой жаждой близости со всеми подряд?

Ответьте на несколько вопросов нашего шуточного теста и узнайте, а не сексоголик ли вы часом?