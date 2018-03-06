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Тест: а не нимфоманка ли вы часом?
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Тест: а не нимфоманка ли вы часом? 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Если вы уже не контролируете свою сексуальную жизнь, а вы все подстраиваете под нее — это первый и самый явный признак того, что с вами что-то не так и приоритеты пора менять.
Сексуально зависимые люди обладают повышенным либидо. Многие считают это характером поведения, но врачи склонны полагать, что это физическая особенность организма. Где же грань между любвеобильностью и нездоровой жаждой близости со всеми подряд?
Ответьте на несколько вопросов нашего шуточного теста и узнайте, а не сексоголик ли вы часом?
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